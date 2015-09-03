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Расписание матчей
Евро-2024
Турция - Латвия
Турция - Латвия: обзор матча 03 сентября 2015
Турция
03.09.2015, четверг, 21:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа A, 7 тур
1 : 1
Завершен
Латвия
77'
С. Инан
90+1'
В. Шабала
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Турция - Латвия
90'
+1
Желтая карточка
В. Шабала
90'
+1
ГОЛ! 1:1!
В. Шабала
85'
Замена
В. Шабала
️️️️
А. Карашаускс
Замена
М. Топал
️️️️
Б. Йылмаз
84'
82'
Замена
А. Вишняковс
️️️️
О. Лайзанс
ГОЛ! 1:0!
С. Инан
Пас отдал
А. Туран
77'
60'
Замена
А. Зюзинс
️️️️
А. Цауня
Замена
Ш. Озбайраклы
️️️️
Г. Торе
58'
Замена
У. Булут
️️️️
В. Шен
56'
34'
Желтая карточка
А. Ванинс
Желтая карточка
О. Туфан
32'
9'
Желтая карточка
И. Тарасов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Турция
1
Волкан Бабакан
ВР
18
Джанер Эркин
ЛЗ
3
Хакан Балта
ЦЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
6
Озан Туфан
ЦП
8
Селчук Инан
ЦП
20
Волкан Шен
ЦП
10
Арда Туран
ЦП
11
Гекхан Торе
ЦП
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Латвия
1
Андрис Ванинс
ВР
3
Виталий Ягодинскис
ЦЗ
6
Владислав Габовс
ЦЗ
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
26
Виталий Максименко
ЦЗ
0
Александр Цауня
ОП
16
Игорь Тарасов
ЦП
0
Олег Лайзанс
ЦП
5
Алексейс Вишняковс
ЦП
15
Денис Ракельс
ЦФ
16
Артурс Карашаускс
ЦФ
Главный тренер
Марьян Пахарь
Турция
1
Мерт Гюнок
ВР
12
Онур Реджер Киврак
ВР
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
22
Эрсан Гулум
ЦЗ
13
Эмре Ташдемир
ЦЗ
5
Олкай Шахан
ЦП
15
Мехмет Топал
ЦП
18
Мехмет Экичи
ЦП
14
Огужан Озякуп
ЦП
6
Алпер Потук
ЦП
19
Батухан Карадениз
ЦФ
9
Умут Булут
ЦФ
Латвия
1
Каспарс Икстенс
ВР
1
Павел Штейнборс
ВР
13
Каспарс Горкшс
ЦЗ
20
Антон Куракинс
ЦЗ
21
Гинтс Фрейманис
ЦЗ
20
Эдгар Ермолаев
ЦП
0
Игорь Козлов
ЦП
17
Артурс Зюзинс
ЦП
18
Александр Фертовс
ЦП
7
Владимирс Камеш
ЦП
10
Валерий Шабала
ЦФ
3-5-1-1
1
Бабакан
18
Эркин
4
Азиз
3
Балта
8
Инан
20
Шен
10
Туран
11
Торе
6
Туфан
10
Чалханоглу
17
Йылмаз
4-1-3-2
1
Ванинс
6
Габовс
4
Дубра
26
Максименко
3
Ягодинскис
0
Цауня
16
Тарасов
0
Лайзанс
5
Вишняковс
16
Карашаускс
15
Ракельс
11
Торе
2
Озбайраклы
2
Озбайраклы
11
Торе
17
Йылмаз
15
Топал
15
Топал
17
Йылмаз
20
Шен
9
Булут
9
Булут
20
Шен
0
Цауня
17
Зюзинс
17
Зюзинс
0
Цауня
16
Карашаускс
10
Шабала
10
Шабала
16
Карашаускс
Остались в запасе
Турция
Латвия
19
Батухан Карадениз
ЦФ
1
Мерт Гюнок
ВР
12
Онур Реджер Киврак
ВР
22
Эрсан Гулум
ЦЗ
13
Эмре Ташдемир
ЦЗ
5
Олкай Шахан
ЦП
18
Мехмет Экичи
ЦП
14
Огужан Озякуп
ЦП
6
Алпер Потук
ЦП
Главный тренер
Фатих Терим
20
Эдгар Ермолаев
ЦП
0
Игорь Козлов
ЦП
1
Каспарс Икстенс
ВР
1
Павел Штейнборс
ВР
13
Каспарс Горкшс
ЦЗ
20
Антон Куракинс
ЦЗ
21
Гинтс Фрейманис
ЦЗ
18
Александр Фертовс
ЦП
7
Владимирс Камеш
ЦП
Главный тренер
Марьян Пахарь
Остались в запасе
19
Батухан Карадениз
ЦФ
1
Мерт Гюнок
ВР
12
Онур Реджер Киврак
ВР
22
Эрсан Гулум
ЦЗ
13
Эмре Ташдемир
ЦЗ
5
Олкай Шахан
ЦП
18
Мехмет Экичи
ЦП
14
Огужан Озякуп
ЦП
6
Алпер Потук
ЦП
Остались в запасе
20
Эдгар Ермолаев
ЦП
0
Игорь Козлов
ЦП
1
Каспарс Икстенс
ВР
1
Павел Штейнборс
ВР
13
Каспарс Горкшс
ЦЗ
20
Антон Куракинс
ЦЗ
21
Гинтс Фрейманис
ЦЗ
18
Александр Фертовс
ЦП
7
Владимирс Камеш
ЦП
Главный тренер
Фатих Терим
Главный тренер
Марьян Пахарь
Статистика матча Турция - Латвия
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Турция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Латвия
Лига наций, 6 тур
Латвия
0 : 0
15.11.2026
Армения
Лига наций, 5 тур
Черногория
2 : 1
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Юханнессон
(Стокгольм)
Стадион:
Конья
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