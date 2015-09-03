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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 4
Лада-Тольятти - Волга
Лада-Тольятти - Волга: обзор матча 03 сентября 2015
Лада-Тольятти
03.09.2015, четверг, 16:30
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 8 тур
0 : 4
Завершен
Волга
52'
Д. Отставнов
55'
Д. Рахманов
64'
Д. Отставнов
72'
И. Бугаенко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лада-Тольятти - Волга
78'
Замена
А. Маврин
️️️️
С. Борисов
Замена
П. Султанов
️️️️
А. Аксьоненко
76'
72'
ГОЛ! 0:4!
И. Бугаенко
69'
Замена
И. Бугаенко
️️️️
Д. Наговицин
68'
Замена
И. Кузнецов
️️️️
И. Бырлов
66'
Замена
Д. Рахманов
️️️️
Д. Рахманов
Замена
И. Иванченко
️️️️
Д. Хуторсков
66'
64'
ГОЛ! 0:3!
Д. Отставнов
Замена
П. Хартияди
️️️️
А. Герюгов
63'
Замена
П. Печенкин
️️️️
Р. Махмутов
55'
55'
ГОЛ! 0:2!
Д. Рахманов
52'
ГОЛ! 0:1!
Д. Отставнов
Вторая желтая
А. Смирнов
50'
Желтая карточка
Д. Хуторсков
44'
32'
Замена
Д. Баулин
️️️️
Е. Мухаметзянов
Желтая карточка
А. Смирнов
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лада-Тольятти
13
Сергей Волков
ВР
37
Александр Монов
ЦЗ
19
Алексей Чуравцев
ЦЗ
88
Сергей Обивалин
ЦЗ
22
Артем Смирнов
ЦЗ
2
Даниил Хуторсков
ЦЗ
21
Антон Бочаров
ПЗ
7
Азнаур Герюгов
ОП
17
Артем Аксьоненко
ЦП
23
Руслан Махмутов
АП
14
Сергей Вахтеев
ЦФ
Волга
35
Дмитрий Красильников
ВР
2
Евгений Мухаметзянов
ЦЗ
5
Ильдар Вагапов
ЦЗ
28
Ильнур Мухаметдинов
ЦЗ
92
Радик Хайруллов
ЦЗ
11
Алексей Сторожук
ЦП
17
Сергей Борисов
ЦП
7
Игорь Бырлов
ЦП
22
Дмитрий Рахманов
АП
93
Даниил Наговицин
ЦФ
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Седышев
Лада-Тольятти
31
Алексей Федоров
ВР
22
Павел Печенкин
ЦП
17
Павел Султанов
ЦП
24
Панайот Хартияди
ЦП
50
Иван Зайцев
ЦП
17
Иван Иванченко
ЦП
23
Владислав Кратнов
ЦФ
Волга
56
Константин Баранов
ВР
23
Дмитрий Баулин
ЦЗ
73
Александр Маврин
ЦП
14
Михаил Дрязгов
ЦП
8
Денис Рахманов
ПВ
17
Иван Кузнецов
ЦФ
31
Игорь Бугаенко
ЦФ
3-3-1-1-1
13
Волков
88
Обивалин
22
Смирнов
2
Хуторсков
19
Чуравцев
7
Герюгов
21
Бочаров
17
Аксьоненко
23
Махмутов
14
Вахтеев
4-3-1-2
35
Красильников
5
Вагапов
28
Мухаметдинов
92
Хайруллов
2
Мухаметзянов
11
Сторожук
17
Борисов
7
Бырлов
22
Рахманов
26
Отставнов
93
Наговицин
23
Махмутов
22
Печенкин
22
Печенкин
23
Махмутов
17
Аксьоненко
17
Султанов
17
Султанов
17
Аксьоненко
7
Герюгов
24
Хартияди
24
Хартияди
7
Герюгов
2
Хуторсков
17
Иванченко
17
Иванченко
2
Хуторсков
7
Бырлов
17
Кузнецов
17
Кузнецов
7
Бырлов
93
Наговицин
31
Бугаенко
31
Бугаенко
93
Наговицин
2
Мухаметзянов
23
Баулин
23
Баулин
2
Мухаметзянов
17
Борисов
73
Маврин
73
Маврин
17
Борисов
22
Рахманов
8
Рахманов
8
Рахманов
22
Рахманов
Остались в запасе
Лада-Тольятти
Волга
50
Иван Зайцев
ЦП
23
Владислав Кратнов
ЦФ
31
Алексей Федоров
ВР
14
Михаил Дрязгов
ЦП
56
Константин Баранов
ВР
Главный тренер
Сергей Седышев
Остались в запасе
50
Иван Зайцев
ЦП
23
Владислав Кратнов
ЦФ
31
Алексей Федоров
ВР
Остались в запасе
14
Михаил Дрязгов
ЦП
56
Константин Баранов
ВР
Главный тренер
Сергей Седышев
Статистика матча Лада-Тольятти - Волга
2
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Лада-Тольятти
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 26 тур
Крылья Советов-2
1 : 2
19.10.2024
Лада-Тольятти
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 25 тур
Лада-Тольятти
1 : 2
12.10.2024
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 24 тур
Пари НН-2
3 : 1
05.10.2024
Лада-Тольятти
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 23 тур
Лада-Тольятти
1 : 0
28.09.2024
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 22 тур
Носта
2 : 0
21.09.2024
Лада-Тольятти
Волга
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Волга
1 : 0
25.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Андрей Чулкин
(Ижевск)
Стадион:
Торпедо
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