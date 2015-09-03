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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Узбекистан - Йемен
Узбекистан - Йемен: обзор матча 03 сентября 2015
Узбекистан
03.09.2015, четверг, 17:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, группа H, 3 тур
1 : 0
Завершен
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- : -
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