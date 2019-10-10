Отбор ЧМ-2022. Гол Шомуродова помог Узбекистану разгромить Йемен

В матче 3-го тура второго этапа азиатской квалификации на ЧМ-2022 сборная Узбекистана одержала крупную победу над Йеменом.

Второй гол узбекской команды забил форвард «Ростова» Эльдор Шомуродов. На 79-й минуте он был заменен.

Отбор ЧМ-2022. Азия. Второй этап, 3-й тур.

Узбекистан – Йемен – 5:0 (2:0).

Голы: 1:0 – Кодиркулов, 3; 2:0 – Шомуродов, 33; 3:0 – Искандеров, 53; 4:0 – Тухтахуджаев, 72; 5:0 – Сергеев, 90.

После двух игр Узбекистан с 3 очками вышел на второе место в группе.