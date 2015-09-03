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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Кувейт - Мьянма
Кувейт - Мьянма: обзор матча 03 сентября 2015
Кувейт
03.09.2015, четверг, 20:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 3 тур
9 : 0
Завершен
Мьянма
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Матчи команд
Кувейт
Товарищеские матчи. Сборные
Кувейт
- : -
17.11.2026
Гондурас
Товарищеские матчи. Сборные
Кувейт
3 : 0
13.11.2026
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
Кувейт
1 : 2
18.09.2026
Йемен
Товарищеские матчи. Сборные
Оман
0 : 0
09.06.2026
Кувейт
Товарищеские матчи. Сборные
Таиланд
2 : 2
05.06.2026
Кувейт
Кубок арабских наций, 3 тур
ОАЭ
3 : 1
09.12.2025
Кувейт
Мьянма
Товарищеские матчи. Сборные
Вьетнам
4 : 0
18.07.2026
Мьянма
Товарищеские матчи. Сборные
Филиппины
5 : 1
09.06.2026
Мьянма
Товарищеские матчи. Сборные
Мьянма
6 : 1
06.06.2026
Гуам
Отбор Кубка Азии, 2 тур
Пакистан
1 : 2
31.03.2026
Мьянма
Отбор Кубка Азии, 5 тур
Афганистан
1 : 2
26.03.2026
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