Матч Киргизстана и Мьянмы отменен из-за террористической угрозы

Руководство Киргизстана Премьер-министра Сапара Исакова отменило намеченный на 5 сентября матч с национальной командой Мьянмы в рамках отборочного раунда на Кубок Азии-2019 в целях обеспечения безопасности.

«В связи со сложившейся непростой ситуацией в Мьянме и большим общественным резонансом вопроса, а также в связи с повышенной террористической угрозой и недопущением массовых беспорядков на почве межрелигиозной вражды матч отменен», – говорится в заявлении пресс-службы киргизского кабмина.

Представители Федерация футбола Киргизстана в данный момент ведут переговоры с Мьянмой и ФИФА о переносе даты и места матча.