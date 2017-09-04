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    Матч Киргизстана и Мьянмы отменен из-за террористической угрозы

    Руководство Киргизстана Премьер-министра Сапара Исакова отменило намеченный на 5 сентября матч с национальной командой Мьянмы в рамках отборочного раунда на Кубок Азии-2019 в целях обеспечения безопасности.

    «В связи со сложившейся непростой ситуацией в Мьянме и большим общественным резонансом вопроса, а также в связи с повышенной террористической угрозой и недопущением массовых беспорядков на почве межрелигиозной вражды матч отменен», – говорится в заявлении пресс-службы киргизского кабмина.

    Представители Федерация футбола Киргизстана в данный момент ведут переговоры с Мьянмой и ФИФА о переносе даты и места матча.

    Источник: Р-Спорт

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    04.09.2017 10:54
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +30

      Eхай Наxyй 5 сентября 2017, 15:53

      Бирма впирёт.

      1
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      Рейтинг: +101

      amol4anoff 4 сентября 2017, 11:13

      Футбол с годами становится всё более политичным и продажно-коммерческим...

      0
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      Рейтинг: +88

      Kazak ne China 4 сентября 2017, 11:08

      Мьянме настал пипец , мусульмане всего мира охотно хотят зарезать бирманских буддистов террористов и я не исключение за каждого умершего мусульманина в Бирме ответите вдвойне...

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