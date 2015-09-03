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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 4
Нефтехимик - Химик
Нефтехимик - Химик: обзор матча 03 сентября 2015
Нефтехимик
03.09.2015, четверг, 18:00
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 8 тур
2 : 1
Завершен
Химик
54'
А. Малеев
62'
И. Лаврентьев
66'
А. Шебанов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нефтехимик - Химик
Красная карточка
А. Домшинский
90'
+1
Желтая карточка
А. Домшинский
90'
+1
Замена
Н. Сурков
️️️️
А. Васянович
90'
89'
Замена
Д. Вершинин
️️️️
О. Быков
Замена
В. Почивалин
️️️️
П. Котов
82'
Замена
Р. Шония
️️️️
А. Секретов
81'
Замена
Е. Духнов
️️️️
А. Малеев
75'
Желтая карточка
А. Васянович
68'
66'
ГОЛ! 2:1!
А. Шебанов
63'
Замена
А. Блуднов
️️️️
Ю. Удунян
63'
Замена
А. Шебанов
️️️️
Д. Фолин
ГОЛ! 2:0!
И. Лаврентьев
62'
Замена
Р. Салимов
️️️️
А. Субботин
56'
ГОЛ! 1:0!
А. Малеев
54'
29'
Желтая карточка
А. Алаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
1
Александр Самохвалов
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
15
Владимир Ярославцев
ЦЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
30
Андрей Васянович
ПЗ
10
Андрей Секретов
ЛП
23
Леонид Решетников
ЦП
8
Артемий Малеев
АП
5
Игорь Лаврентьев
ЦФ
90
Алексей Домшинский
ЦФ
9
Александр Субботин
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Химик
12
Артем Загребин
ВР
44
Юрий Удунян
ЛЗ
5
Антон Алаев
ЦЗ
44
Мурад Курбанов
ЦЗ
15
Михаил Прыгунов
ЦЗ
4
Михаил Рытов
ПЗ
8
Денис Фолин
ЦП
80
Артем Брагин
ЦП
17
Олег Быков
ЦП
17
Сергей Квасов
ЦП
44
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Салават Галеев
Нефтехимик
25
Ростислав Солдатенко
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
3
Никита Сурков
ЦЗ
28
Евгений Духнов
ЦП
3
Сергей Голяткин
АП
5
Роман Салимов
ПВ
21
Руслан Шония
ЦФ
Химик
99
Рассул Карасёв
ВР
7
Алексей Шебанов
ВР
14
Дмитрий Забродин
ЛВ
47
Дмитрий Вершинин
ЦП
17
Антон Фролов
ЦП
4
Артем Блуднов
ЦП
4-2-1-3
1
Самохвалов
17
Котов
2
Морозов
15
Ярославцев
30
Васянович
10
Секретов
23
Решетников
8
Малеев
9
Субботин
90
Домшинский
5
Лаврентьев
3-2-4-1
12
Загребин
5
Алаев
44
Курбанов
15
Прыгунов
4
Рытов
44
Удунян
80
Брагин
17
Быков
17
Квасов
8
Фолин
44
Бухаров
9
Субботин
5
Салимов
5
Салимов
9
Субботин
30
Васянович
3
Сурков
3
Сурков
30
Васянович
10
Секретов
21
Шония
21
Шония
10
Секретов
8
Малеев
28
Духнов
28
Духнов
8
Малеев
17
Котов
13
Почивалин
13
Почивалин
17
Котов
17
Быков
47
Вершинин
47
Вершинин
17
Быков
44
Удунян
4
Блуднов
4
Блуднов
44
Удунян
8
Фолин
7
Шебанов
7
Шебанов
8
Фолин
Остались в запасе
Нефтехимик
Химик
25
Ростислав Солдатенко
ВР
3
Сергей Голяткин
АП
Главный тренер
Рустем Хузин
14
Дмитрий Забродин
ЛВ
99
Рассул Карасёв
ВР
17
Антон Фролов
ЦП
Главный тренер
Салават Галеев
Остались в запасе
25
Ростислав Солдатенко
ВР
3
Сергей Голяткин
АП
Остались в запасе
14
Дмитрий Забродин
ЛВ
99
Рассул Карасёв
ВР
17
Антон Фролов
ЦП
Главный тренер
Рустем Хузин
Главный тренер
Салават Галеев
Статистика матча Нефтехимик - Химик
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Нефтехимик
2 : 4
09.10.2026
Челябинск
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Динамо Брл
1 : 2
01.11.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Химик
3 : 1
25.10.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Акрон-2
4 : 3
18.10.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Химик
5 : 0
11.10.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
КДВ
0 : 2
04.10.2026
Химик
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Васильев
(Ижевск)
Стадион:
Нефтехимик
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