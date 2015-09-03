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Евро-2024
Азербайджан - Хорватия
Азербайджан - Хорватия: обзор матча 03 сентября 2015
Азербайджан
03.09.2015, четверг, 19:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа H, 7 тур
0 : 0
Завершен
Хорватия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Азербайджан - Хорватия
Желтая карточка
Г. Гараев
90'
+3
90'
+1
Желтая карточка
М. Ковачич
Замена
Э. Исрафилов
️️️️
Д. Назаров
90'
83'
Замена
Н. Калинич
️️️️
И. Перишич
Желтая карточка
К. Агаев
82'
Желтая карточка
Р. Гурбанов
79'
Замена
В. Надиров
️️️️
Р. Гурбанов
79'
77'
Желтая карточка
И. Ракитич
Замена
Р. Садыгов
️️️️
М. Гурбанов
63'
59'
Замена
М. Ковачич
️️️️
М. Бадель
44'
Желтая карточка
Д. Вида
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Азербайджан
1
Камран Агаев
ВР
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
14
Рашад Садыгов
ЦЗ
2
Гара Гараев
ОП
19
Рахид Амиргулиев
ЦП
11
Руслан Гурбанов
ЦП
22
Афран Исмаилов
ЦП
21
Ариф Дашдемиров
ЦП
18
Магомед Мирзабеков
ЦП
9
Магомед Гурбанов
ЦФ
13
Дмитрий Назаров
ЦФ
Главный тренер
Роберт Просинечки
Хорватия
23
Даниэль Субашич
ВР
3
Даниэль Праньич
ЛЗ
5
Ведран Чорлука
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
2
Шиме Врсалько
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
7
Иван Ракитич
ЦП
19
Милан Бадель
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
17
Марио Манджукич
ЦФ
20
Марко Пьяца
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Азербайджан
23
Агиль Мамедов
ВР
23
Салахат Агаев
ВР
0
Руслан Абышов
ЦЗ
0
Павел Пашаев
ЦЗ
22
Тарлан Гулиев
ЦЗ
0
Джавид Тагиев
ЦП
14
Эдди Исрафилов
ЦП
7
Араз Абдуллаев
ЦП
0
Рашад Садыгов
ЦП
11
Рауф Алиев
АП
8
Эльнур Джафаров
ЦФ
17
Вугар Надиров
ЦФ
Хорватия
1
Иван Варгич
ВР
12
Ловре Калинич
ВР
0
Марин Леовац
ЛЗ
3
Марко Лешкович
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
17
Анте Ребич
ЛВ
11
Марсело Брозович
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
0
Мийо Цакташ
ЦП
18
Ивица Олич
ЦФ
9
Андрей Крамарич
ЦФ
16
Никола Калинич
ЦФ
2-1-5-2
1
Агаев
15
Гусейнов
14
Садыгов
2
Гараев
11
Гурбанов
22
Исмаилов
21
Дашдемиров
18
Мирзабеков
19
Амиргулиев
13
Назаров
9
Гурбанов
4-3-1-2
23
Субашич
2
Врсалько
5
Чорлука
21
Вида
3
Праньич
7
Ракитич
19
Бадель
10
Модрич
14
Перишич
20
Пьяца
17
Манджукич
13
Назаров
14
Исрафилов
14
Исрафилов
13
Назаров
9
Гурбанов
0
Садыгов
0
Садыгов
9
Гурбанов
11
Гурбанов
17
Надиров
17
Надиров
11
Гурбанов
19
Бадель
8
Ковачич
8
Ковачич
19
Бадель
14
Перишич
16
Калинич
16
Калинич
14
Перишич
Остались в запасе
Азербайджан
Хорватия
23
Агиль Мамедов
ВР
0
Джавид Тагиев
ЦП
8
Эльнур Джафаров
ЦФ
23
Салахат Агаев
ВР
0
Руслан Абышов
ЦЗ
0
Павел Пашаев
ЦЗ
22
Тарлан Гулиев
ЦЗ
7
Араз Абдуллаев
ЦП
11
Рауф Алиев
АП
Главный тренер
Роберт Просинечки
17
Анте Ребич
ЛВ
1
Иван Варгич
ВР
12
Ловре Калинич
ВР
0
Марин Леовац
ЛЗ
3
Марко Лешкович
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
11
Марсело Брозович
ОП
0
Мийо Цакташ
ЦП
18
Ивица Олич
ЦФ
9
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
23
Агиль Мамедов
ВР
0
Джавид Тагиев
ЦП
8
Эльнур Джафаров
ЦФ
23
Салахат Агаев
ВР
0
Руслан Абышов
ЦЗ
0
Павел Пашаев
ЦЗ
22
Тарлан Гулиев
ЦЗ
7
Араз Абдуллаев
ЦП
11
Рауф Алиев
АП
Остались в запасе
17
Анте Ребич
ЛВ
1
Иван Варгич
ВР
12
Ловре Калинич
ВР
0
Марин Леовац
ЛЗ
3
Марко Лешкович
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
11
Марсело Брозович
ОП
0
Мийо Цакташ
ЦП
18
Ивица Олич
ЦФ
9
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Роберт Просинечки
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Азербайджан - Хорватия
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Андорра
0 : 0
16.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 1
13.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Азербайджан
1 : 0
23.09.2026
Таджикистан
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Информация о матче
Главный судья:
Рудди Буке
(Амьен)
Стадион:
Бакссел арена (8-й км)
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