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Бельгия - Босния и Герцеговина
Бельгия - Босния и Герцеговина: обзор матча 03 сентября 2015
Бельгия
03.09.2015, четверг, 21:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа B, 7 тур
3 : 1
Завершен
Босния и Герцеговина
23'
М. Феллайни
43'
К. Де Брюйне
78'
Э. Азар (П)
15'
Э. Джеко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бельгия - Босния и Герцеговина
Замена
Д. Мертенс
️️️️
К. Де Брюйне
89'
87'
Желтая карточка
С. Лулич
Замена
Д. Ориги
️️️️
Р. Лукаку
82'
80'
Замена
В. Ибишевич
️️️️
Х. Медуньянин
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Э. Азар
78'
77'
Желтая карточка
Т. Шунич
72'
Замена
И. Хайрович
️️️️
С. Колашинац
56'
Замена
Т. Шунич
️️️️
Э. Спахич
54'
Желтая карточка
С. Колашинац
ГОЛ! 2:1!
К. Де Брюйне
Пас отдал
А. Витсель
43'
ГОЛ! 1:1!
М. Феллайни
Пас отдал
К. Де Брюйне
23'
15'
ГОЛ! 0:1!
Э. Джеко
Пас отдал
М. Муйджа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бельгия
1
Тибо Куртуа
ВР
2
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
5
Ян Вертонген
ЦЗ
3
Томас Вермален
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛВ
4
Раджа Наингголан
ЦП
6
Аксель Витсель
ЦП
8
Маруан Феллайни
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Марк Вилмотс
Босния и Герцеговина
1
Асмир Бегович
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
6
Огнен Враньеш
ЦЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
13
Менсур Муйджа
ПЗ
16
Сенад Лулич
ЛП
7
Мухамед Бешич
ОП
8
Харис Медуньянин
ЦП
10
Миралем Пьянич
ЦП
19
Эдин Вишча
ПВ
11
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
Бельгия
12
Симон Миньоле
ВР
13
Жан-Франсуа Жилле
ВР
3
Николас Ломбертс
ЦЗ
18
Джейсон Денайе
ЦЗ
4
Дедрик Боята
ЦЗ
16
Стивен Дефур
ЦП
22
Насер Шадли
ЦП
18
Аднан Янузай
ПВ
14
Дрис Мертенс
ЦФ
11
Кевин Миральяс
ЦФ
17
Дивок Ориги
ЦФ
23
Миши Батшуайи
ЦФ
Босния и Герцеговина
22
Ясмин Бурич
ВР
23
Йосип Квесич
ЦЗ
0
Марин Аничич
ЦЗ
15
Тони Шунич
ЦЗ
3
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
10
Эрмин Зец
ОП
9
Дамир Вранчич
ЦП
21
Анель Хаджич
ЦП
20
Изет Хайрович
ПВ
0
Асим Шехич
ЦФ
18
Милан Джурич
ЦФ
9
Ведад Ибишевич
ЦФ
4-3-2-1
1
Куртуа
2
Алдервейрелд
5
Вертонген
3
Вермален
4
Компани
4
Наингголан
6
Витсель
8
Феллайни
10
Азар
7
Де Брюйне
9
Лукаку
4-1-3-1-1
1
Бегович
13
Муйджа
6
Враньеш
4
Спахич
5
Колашинац
7
Бешич
8
Медуньянин
10
Пьянич
16
Лулич
19
Вишча
11
Джеко
7
Де Брюйне
14
Мертенс
14
Мертенс
7
Де Брюйне
9
Лукаку
17
Ориги
17
Ориги
9
Лукаку
5
Колашинац
20
Хайрович
20
Хайрович
5
Колашинац
4
Спахич
15
Шунич
15
Шунич
4
Спахич
8
Медуньянин
9
Ибишевич
9
Ибишевич
8
Медуньянин
Остались в запасе
Бельгия
Босния и Герцеговина
12
Симон Миньоле
ВР
13
Жан-Франсуа Жилле
ВР
3
Николас Ломбертс
ЦЗ
18
Джейсон Денайе
ЦЗ
4
Дедрик Боята
ЦЗ
16
Стивен Дефур
ЦП
22
Насер Шадли
ЦП
18
Аднан Янузай
ПВ
11
Кевин Миральяс
ЦФ
23
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Марк Вилмотс
0
Асим Шехич
ЦФ
9
Дамир Вранчич
ЦП
23
Йосип Квесич
ЦЗ
22
Ясмин Бурич
ВР
0
Марин Аничич
ЦЗ
3
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
10
Эрмин Зец
ОП
21
Анель Хаджич
ЦП
18
Милан Джурич
ЦФ
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
Остались в запасе
12
Симон Миньоле
ВР
13
Жан-Франсуа Жилле
ВР
3
Николас Ломбертс
ЦЗ
18
Джейсон Денайе
ЦЗ
4
Дедрик Боята
ЦЗ
16
Стивен Дефур
ЦП
22
Насер Шадли
ЦП
18
Аднан Янузай
ПВ
11
Кевин Миральяс
ЦФ
23
Миши Батшуайи
ЦФ
Остались в запасе
0
Асим Шехич
ЦФ
9
Дамир Вранчич
ЦП
23
Йосип Квесич
ЦЗ
22
Ясмин Бурич
ВР
0
Марин Аничич
ЦЗ
3
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
10
Эрмин Зец
ОП
21
Анель Хаджич
ЦП
18
Милан Джурич
ЦФ
Главный тренер
Марк Вилмотс
Главный тренер
Мехмед Баждаревич
Статистика матча Бельгия - Босния и Герцеговина
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Бельгия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Босния и Герцеговина
Лига наций, 6 тур
Босния и Герцеговина
- : -
17.11.2026
Румыния
Лига наций, 5 тур
Швеция
3 : 2
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 1 тур
Польша
0 : 0
25.09.2026
Босния и Герцеговина
Информация о матче
Главный судья:
Мануэл Жорже Соуза
(Порту)
Стадион:
Король Бодуэн
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