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Евро-2024
Кипр - Уэльс
Кипр - Уэльс: обзор матча 03 сентября 2015
Кипр
03.09.2015, четверг, 21:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа B, 7 тур
0 : 1
Завершен
Уэльс
82'
Г. Бэйл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кипр - Уэльс
90'
+3
Замена
Ш. МакДональд
️️️️
А. Рэмзи
90'
Замена
С. Чёрч
️️️️
Г. Бэйл
Замена
П. Сотириу
️️️️
А. Макрис
84'
82'
ГОЛ! 0:1!
Г. Бэйл
Пас отдал
Д. Ричардс
Замена
Н. Энглезу
️️️️
К. Хараламбидис
74'
68'
Замена
С. Воукс
️️️️
Х. Робсон-Кану
Замена
Г. Колокудиас
️️️️
Н. Митидис
65'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кипр
1
Антонис Георгаллидес
ВР
2
Досса Жуниор
ЦЗ
3
Мариос Антониадес
ЦЗ
23
Мариос Николау
ЦП
23
Георгиос Экономидес
ЦП
4
Джейсон Деметриу
ЦП
19
Константинос Лайфис
ЦП
13
Константинос Макридис
АП
10
Костас Хараламбидис
ПП
10
Несторас Митидис
ЦФ
23
Антреас Макрис
ЦФ
Главный тренер
Памбос Христодулу
Уэльс
1
Уэйн Хеннесси
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
4
Бен Дэвис
ЛЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
15
Джаз Ричардс
ЦЗ
6
Эшли Уилльямс
ЦЗ
14
Дэвид Эдвардс
ЦП
10
Аарон Рэмзи
ЦП
8
Энди Кинг
ЦП
11
Гарет Бэйл
ПВ
9
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Главный тренер
Крис Коулмэн
Кипр
1
Костас Панайи
ВР
0
Алешандре Негри
ВР
0
Элиас Хараламбус
ЛЗ
6
Ангелис Хараламбус
ЦЗ
11
Никос Энглезу
ЦЗ
19
Мариос Стиляну
ЦЗ
5
Валентинос Сиелис
ЦЗ
20
Григорис Кастанос
ЦП
18
Костакис Артиматас
ЦП
16
Георгиос Колокудиас
ЦФ
3
Пиерос Сотириу
ЦФ
Уэльс
12
Оуэйн Фон Уилльямс
ВР
12
Дэнни Уорд
ВР
23
Адам Хэнли
ЦЗ
2
Морган Фокс
ЦЗ
19
Джеймс Коллинс
ЦЗ
22
Джордан Уильямс
ПЗ
8
Том Лоуренс
ЛВ
14
Шон МакДональд
ОП
16
Джо Ледли
ЦП
17
Дэвид Коттерилл
ЦФ
18
Сэм Воукс
ЦФ
23
Саймон Чёрч
ЦФ
2-5-1-2
1
Георгаллидес
2
Жуниор
3
Антониадес
23
Николау
23
Экономидес
4
Деметриу
19
Лайфис
10
Хараламбидис
13
Макридис
23
Макрис
10
Митидис
3-2-3-1-1
1
Хеннесси
2
Гантер
15
Ричардс
6
Уилльямс
3
Тэйлор
4
Дэвис
14
Эдвардс
10
Рэмзи
8
Кинг
11
Бэйл
9
Робсон-Кану
10
Митидис
16
Колокудиас
16
Колокудиас
10
Митидис
10
Хараламбидис
11
Энглезу
11
Энглезу
10
Хараламбидис
23
Макрис
3
Сотириу
3
Сотириу
23
Макрис
10
Рэмзи
14
МакДональд
14
МакДональд
10
Рэмзи
9
Робсон-Кану
18
Воукс
18
Воукс
9
Робсон-Кану
11
Бэйл
23
Чёрч
23
Чёрч
11
Бэйл
Остались в запасе
Кипр
Уэльс
6
Ангелис Хараламбус
ЦЗ
20
Григорис Кастанос
ЦП
1
Костас Панайи
ВР
0
Алешандре Негри
ВР
0
Элиас Хараламбус
ЛЗ
19
Мариос Стиляну
ЦЗ
5
Валентинос Сиелис
ЦЗ
18
Костакис Артиматас
ЦП
Главный тренер
Памбос Христодулу
8
Том Лоуренс
ЛВ
12
Оуэйн Фон Уилльямс
ВР
12
Дэнни Уорд
ВР
23
Адам Хэнли
ЦЗ
2
Морган Фокс
ЦЗ
19
Джеймс Коллинс
ЦЗ
22
Джордан Уильямс
ПЗ
16
Джо Ледли
ЦП
17
Дэвид Коттерилл
ЦФ
Главный тренер
Крис Коулмэн
Остались в запасе
6
Ангелис Хараламбус
ЦЗ
20
Григорис Кастанос
ЦП
1
Костас Панайи
ВР
0
Алешандре Негри
ВР
0
Элиас Хараламбус
ЛЗ
19
Мариос Стиляну
ЦЗ
5
Валентинос Сиелис
ЦЗ
18
Костакис Артиматас
ЦП
Остались в запасе
8
Том Лоуренс
ЛВ
12
Оуэйн Фон Уилльямс
ВР
12
Дэнни Уорд
ВР
23
Адам Хэнли
ЦЗ
2
Морган Фокс
ЦЗ
19
Джеймс Коллинс
ЦЗ
22
Джордан Уильямс
ПЗ
16
Джо Ледли
ЦП
17
Дэвид Коттерилл
ЦФ
Главный тренер
Памбос Христодулу
Главный тренер
Крис Коулмэн
Статистика матча Кипр - Уэльс
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Кипр
Лига наций, 6 тур
Кипр
1 : 4
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Армения
1 : 1
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Уэльс
Лига наций, 6 тур
Уэльс
- : -
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Лига наций, 1 тур
Португалия
1 : 0
24.09.2026
Уэльс
Информация о матче
Главный судья:
Шимон Марциняк
(Плоцк)
Стадион:
Нео ГСП Стэдиум
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