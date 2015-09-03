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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 4
Динамо Киров - Нижний Новгород
Динамо Киров - Нижний Новгород: обзор матча 03 сентября 2015
Динамо Киров
03.09.2015, четверг, 16:00
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 8 тур
2 : 2
Завершен
Нижний Новгород
24'
Д. Халявин
87'
А. Захлестин
13'
Н. Вдовиченко
42'
Н. Васильев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо Киров - Нижний Новгород
Красная карточка
Б. Шогенов
90'
+4
Желтая карточка
С. Венских
90'
+1
Замена
А. Перминов
️️️️
М. Федосеев
90'
87'
Замена
И. Беляков
️️️️
А. Недогода
ГОЛ! 2:2!
А. Захлестин
87'
Замена
А. Тимофеев
️️️️
Д. Халявин
81'
Замена
М. Ситников
️️️️
М. Лаук
77'
76'
Замена
К. Жильцов
️️️️
А. Абрамов
71'
Желтая карточка
А. Хрипков
70'
Замена
Э. Стурки
️️️️
А. Ткач
Замена
С. Венских
️️️️
Д. Замятин
69'
Замена
Ю. Конев
️️️️
Е. Коротаев
61'
Желтая карточка
Д. Замятин
52'
46'
Замена
М. Сорочкин
️️️️
Д. Карасев
46'
Замена
И. Менделев
️️️️
Н. Васильев
42'
ГОЛ! 1:2!
Н. Васильев
ГОЛ! 1:1!
Д. Халявин
24'
13'
ГОЛ! 0:1!
Н. Вдовиченко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Киров
23
Борис Шогенов
ВР
18
Александр Захлестин
ЦЗ
28
Максим Мещеряков
ЦЗ
25
Олег Кибизов
ЦЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
23
Данила Корольков
ЦП
17
Евгений Коротаев
ЦП
4
Олег Суконщиков
ЦП
7
Максим Федосеев
ЦП
7
Денис Замятин
ПВ
9
Дмитрий Халявин
ЦФ
Главный тренер
Алексей Липатников
Нижний Новгород
31
Артур Анисимов
ВР
15
Михаил Ершов
ЦЗ
90
Андрей Хрипков
ЦЗ
3
Игорь Маслов
ЦЗ
14
Александр Недогода
ЦЗ
29
Дмитрий Карасев
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
21
Максим Нестеров
ЦП
13
Алексей Ткач
ЦП
96
Никита Васильев
ПП
25
Николай Вдовиченко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Богданец
Динамо Киров
16
Дмитрий Рябов
ВР
55
Иван Устинов
ЦЗ
8
Алексей Перминов
ЦП
6
Максим Ситников
ЦП
13
Александр Тимофеев
ЦФ
20
Сергей Венских
ЦФ
19
Юрий Конев
ЦФ
Нижний Новгород
41
Максим Шумайлов
ВР
5
Константин Жильцов
ЦЗ
19
Эдуард Стурки
ЦЗ
32
Никита Бастрон
ЦЗ
6
Игорь Менделев
ЦП
21
Михаил Сорочкин
ЦФ
10
Игорь Беляков
ЦФ
3-4-2-1
23
Шогенов
18
Захлестин
28
Мещеряков
25
Кибизов
23
Корольков
4
Суконщиков
7
Федосеев
17
Коротаев
10
Лаук
7
Замятин
9
Халявин
3-2-3-1
31
Анисимов
3
Маслов
14
Недогода
29
Карасев
4
Абрамов
90
Хрипков
96
Васильев
13
Ткач
21
Нестеров
25
Вдовиченко
7
Федосеев
8
Перминов
8
Перминов
7
Федосеев
10
Лаук
6
Ситников
6
Ситников
10
Лаук
9
Халявин
13
Тимофеев
13
Тимофеев
9
Халявин
7
Замятин
20
Венских
20
Венских
7
Замятин
17
Коротаев
19
Конев
19
Конев
17
Коротаев
29
Карасев
21
Сорочкин
21
Сорочкин
29
Карасев
4
Абрамов
5
Жильцов
5
Жильцов
4
Абрамов
96
Васильев
6
Менделев
6
Менделев
96
Васильев
14
Недогода
10
Беляков
10
Беляков
14
Недогода
13
Ткач
19
Стурки
19
Стурки
13
Ткач
Остались в запасе
Динамо Киров
Нижний Новгород
55
Иван Устинов
ЦЗ
16
Дмитрий Рябов
ВР
Главный тренер
Алексей Липатников
32
Никита Бастрон
ЦЗ
41
Максим Шумайлов
ВР
Главный тренер
Валерий Богданец
Остались в запасе
55
Иван Устинов
ЦЗ
16
Дмитрий Рябов
ВР
Остались в запасе
32
Никита Бастрон
ЦЗ
41
Максим Шумайлов
ВР
Главный тренер
Алексей Липатников
Главный тренер
Валерий Богданец
Статистика матча Динамо Киров - Нижний Новгород
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Динамо Киров
3 : 1
08.11.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Родина-2
1 : 1
31.10.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Динамо Киров
6 : 1
24.10.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Динамо Вл
2 : 3
18.10.2026
Динамо Киров
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
- : -
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Информация о матче
Главный судья:
Дмитрий Смирнов
(Москва)
Стадион:
Россия
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