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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Ирак - Китайский Тайбэй
Ирак - Китайский Тайбэй: обзор матча 03 сентября 2015
Ирак
03.09.2015, четверг, 16:30
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, группа F, 3 тур
5 : 1
Завершен
Китайский Тайбэй
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Ирак - Китайский Тайбэй
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0
0
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0
Матчи команд
Ирак
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
- : -
17.11.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
0 : 0
13.11.2026
Ливан
Чемпионат мира, 3 тур
Сенегал
5 : 0
26.06.2026
Ирак
Чемпионат мира, 2 тур
Франция
3 : 0
23.06.2026
Ирак
Чемпионат мира, 1 тур
Ирак
1 : 4
17.06.2026
Норвегия
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
0 : 2
10.06.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
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14.11.2026
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