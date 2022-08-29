Российский футболист хочет сыграть за сборную Тайваня в отборе ЧМ-2026

Российский футболист Алим Зумакулов, выступающий в чемпионате Тайваня, заявил о желании сыграть за местную сборную.

«Я на Тайване уже три года, и если отыграю тут ещe два – в теории могу претендовать на получение гражданства. Если в этом будет заинтересована местная федерация.

Сейчас мне 30 лет, и если в 32 года я смогу получить тайваньский паспорт – будет круто. Тогда бы я хотел сыграть за национальную сборную Тайваня в отборе ЧМ. Возможно, буду первым россиянином, кто сыграет за сборную экзотической страны!

Я прочувствовал вкус международного футбола и хочу ещe. В прошлом году Тайвань играл в одной группе с Австралией – ну не круто? Представьте, у Австралии полкоманды из АПЛ! Да, они тебя 7:0 отвозят, но зато ты сыграешь против людей из чемпионата Англии.

Это эмоции и воспоминания на всю жизнь. Надеюсь, все получится», – сказал Зумакулов.