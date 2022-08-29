Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Российский футболист хочет сыграть за сборную Тайваня в отборе ЧМ-2026

Российский футболист хочет сыграть за сборную Тайваня в отборе ЧМ-2026

29 августа 2022, 14:08
3

Российский футболист Алим Зумакулов, выступающий в чемпионате Тайваня, заявил о желании сыграть за местную сборную.

«Я на Тайване уже три года, и если отыграю тут ещe два – в теории могу претендовать на получение гражданства. Если в этом будет заинтересована местная федерация.

Сейчас мне 30 лет, и если в 32 года я смогу получить тайваньский паспорт – будет круто. Тогда бы я хотел сыграть за национальную сборную Тайваня в отборе ЧМ. Возможно, буду первым россиянином, кто сыграет за сборную экзотической страны!

Я прочувствовал вкус международного футбола и хочу ещe. В прошлом году Тайвань играл в одной группе с Австралией – ну не круто? Представьте, у Австралии полкоманды из АПЛ! Да, они тебя 7:0 отвозят, но зато ты сыграешь против людей из чемпионата Англии.

Это эмоции и воспоминания на всю жизнь. Надеюсь, все получится», – сказал Зумакулов.

Еще по теме:
Месси отреагировал на татуировку Отаменди со своим изображением 2
Защитник сборной Аргентины сделал на животе татуировку с изображением Месси 1
Победителя ЧМ-2022 Монтиэля обвинили в групповом изнасиловании модели: жертва не знает, сколько человек ее насиловало 5
Источник: «Чемпионат»
Чемпионат мира Азия Китайский Тайбэй
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DeStar
1661775530
вижу состав сборной австралии на февраль 2021 ни одного из апл 1 из мидлсбро) напады играю в местных клубах, японии и аравии)
Ответить
zigbert
1661778480
Потом будет рассказывать о подвигах в играх за сборную Тайваня своим внукам. Можно немного и приврать.
Ответить
Spirit_78
1661782482
К 2026 году никакой Тайваньской сборной, скорее всего, не будет.
Ответить
Главные новости
Победитель ЧМ-2026 завершил международную карьеру в 31 год
22:49
В «ПСЖ» приняли решение по будущему Хвичи
22:27
Заявление босса «Динамо» о срыве трансферов латиноамериканцев
21:59
В клубе АПЛ отреагировали на новость о срыве трансфера Головина
21:54
Фото«Арсенал» совершил самую дорогую продажу в своей истории
21:32
2
Кубок России. «Динамо» уверенно победило «Ахмат» (3:0)
21:27
3
Слуцкий согласился возглавить азиатскую сборную
21:14
1
Фото«Локомотив» случайно рассекретил трансфер игрока «Зенита»
20:59
2
Фото«Краснодар» подписал уругвайского защитника
20:17
1
«Спартак» сделал новый шаг к трансферу Головина
19:38
19
Все новости
Все новости
В Аргентине все матчи остановят на 10-й минуте в честь Месси, объявившего об уходе из сборной
Вчера, 23:17
5
ВидеоБекхэм удивил жену большим кабачком
Вчера, 21:40
15
Бубнов – о Месси на ЧМ-2026: «Выполнял роль пугала»
Вчера, 17:10
12
Реакция Шалимова на уход Месси из сборной Аргентины
Вчера, 14:19
Глушаков одним словом отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины
1 сентября
Президент Аргентины обратился к Месси, объявившему об уходе из сборной
31 августа
Семин прокомментировал завершение международной карьеры Месси
31 августа
Инфантино сделал заявление об уходе Месси из сборной Аргентины
31 августа
1
Реакция Аршавина на завершение международной карьеры Месси
31 августа
Сборная России отреагировала на уход Месси из сборной Аргентины
31 августа
ВидеоПрощальное видео Месси после ухода из сборной Аргентины
31 августа
5
⚡️ Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины
31 августа
10
«Это шокирует нас»: президент УЕФА прошелся по Инфантино из-за дела Балогуна
24 августа
Инфантино думал о турнире с участием 211 сборных
23 августа
2
ВидеоИнфантино подшутил над лысым репортером, спросившим его о предательстве футбола
22 августа
3
Игрока сборной Аргентины дисквалифицировали на 10 матчей за поведение после финала ЧМ-2026
21 августа
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
17 августа
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
11 августа
10
Подробности прощания с Месси-старшим
9 августа
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
8 августа
5
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
8 августа
4
Предполагаемая любовница Инфантино получала деньги от УЕФА
8 августа
9
На «Матч ТВ» оценили работу Черданцева на ЧМ-2026
7 августа
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+