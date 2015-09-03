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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Катар - Бутан
Катар - Бутан: обзор матча 03 сентября 2015
Катар
03.09.2015, четверг, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, группа C, 3 тур
15 : 0
Завершен
Бутан
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Матчи команд
Катар
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
- : -
17.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 3
13.11.2026
Австралия
Чемпионат мира, 3 тур
Босния и Герцеговина
3 : 1
24.06.2026
Катар
Чемпионат мира, 2 тур
Канада
6 : 0
19.06.2026
Катар
Чемпионат мира, 1 тур
Катар
1 : 1
13.06.2026
Швейцария
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 0
06.06.2026
Сальвадор
Бутан
Товарищеские матчи. Сборные
Шри-Ланка
4 : 1
08.06.2026
Бутан
Товарищеские матчи. Сборные
Камбоджа
4 : 0
04.06.2026
Бутан
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Бутан
2 : 1
31.03.2026
Бруней
Отбор Кубка Азии, 5 тур
Йемен
7 : 1
18.11.2025
Бутан
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 0
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