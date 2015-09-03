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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Австралия - Бангладеш
Австралия - Бангладеш: обзор матча 03 сентября 2015
Австралия
03.09.2015, четверг, 14:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, группа B, 3 тур
5 : 0
Завершен
Бангладеш
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Личные встречи
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Статистика матча Австралия - Бангладеш
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0
0
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Матчи команд
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
- : -
17.11.2026
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 3
13.11.2026
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
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1 : 1
03.07.2026
Египет
Чемпионат мира, 3 тур
Парагвай
0 : 0
26.06.2026
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