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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Вьетнам - Бангладеш
Вьетнам - Бангладеш: обзор матча 26 марта 2026
Вьетнам
26.03.2026, четверг, 15:00
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 0
Завершен
Бангладеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Статистика матча Вьетнам - Бангладеш
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
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Сан-Марино – Бангладеш: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 июня 2026
5 июня, 18:50
Определились все участники Кубка Азии-2027, который зимой примет Саудовская Аравия
5 июня, 14:10
1
Круговой объяснил, почему Россия не зря ездила во Вьетнам
24 сентября 2024, 09:25
1
Тихонов – о победе сборной России над Вьетнамом: «Стыдно просто, вот и все»
11 сентября 2024, 20:33
6
Карпин ответил, в чем польза матча сборной России против Вьетнама
11 сентября 2024, 15:15
1
Определились все участники Кубка Азии-2027, который зимой примет Саудовская Аравия
5 июня, 14:10
1
Круговой объяснил, почему Россия не зря ездила во Вьетнам
24 сентября 2024, 09:25
1
Тихонов – о победе сборной России над Вьетнамом: «Стыдно просто, вот и все»
11 сентября 2024, 20:33
6
Карпин ответил, в чем польза матча сборной России против Вьетнама
11 сентября 2024, 15:15
1
Сборная России не может улететь из Вьетнама
7 сентября 2024, 11:11
6
Сан-Марино – Бангладеш: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 июня 2026
5 июня, 18:50
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- : -
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Товарищеские матчи. Сборные
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- : -
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Мьянма
Товарищеские матчи. Сборные
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- : -
09.06.2026
Таиланд
Товарищеские матчи. Сборные
Оман
- : -
09.06.2026
Кувейт
Товарищеские матчи. Сборные
Танзания
- : -
09.06.2026
Руанда
Товарищеские матчи. Сборные
Камбоджа
- : -
09.06.2026
Гонконг
Товарищеские матчи. Сборные
Филиппины
- : -
09.06.2026
Мьянма
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
- : -
09.06.2026
Таиланд
Товарищеские матчи. Сборные
Оман
- : -
09.06.2026
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Товарищеские матчи. Сборные,
Сан-Марино
1 : 2
05.06.2026
Бангладеш
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Вьетнам
3 : 1
31.03.2026
Малайзия
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Сингапур
1 : 0
31.03.2026
Бангладеш
Товарищеские матчи. Сборные,
Вьетнам
3 : 0
26.03.2026
Бангладеш
Отбор Кубка Азии, 5 тур
Лаос
0 : 2
19.11.2025
Вьетнам
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Вьетнам
3 : 1
31.03.2026
Малайзия
Товарищеские матчи. Сборные,
Вьетнам
3 : 0
26.03.2026
Бангладеш
Отбор Кубка Азии, 5 тур
Лаос
0 : 2
19.11.2025
Вьетнам
Отбор Кубка Азии, 4 тур
Непал
0 : 1
14.10.2025
Вьетнам
Отбор Кубка Азии, 3 тур
Вьетнам
3 : 1
09.10.2025
Непал
Товарищеские матчи. Сборные,
Сан-Марино
1 : 2
05.06.2026
Бангладеш
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Сингапур
1 : 0
31.03.2026
Бангладеш
Товарищеские матчи. Сборные,
Вьетнам
3 : 0
26.03.2026
Бангладеш
Отбор Кубка Азии, 5 тур
Бангладеш
1 : 0
18.11.2025
Индия
Товарищеские матчи. Сборные,
Бангладеш
0 : 0
13.11.2025
Афганистан
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