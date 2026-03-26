Карпин ответил, в чем польза матча сборной России против Вьетнама

Тихонов – о победе сборной России над Вьетнамом: «Стыдно просто, вот и все»

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Круговой объяснил, почему Россия не зря ездила во Вьетнам

Тихонов – о победе сборной России над Вьетнамом: «Стыдно просто, вот и все»

Карпин ответил, в чем польза матча сборной России против Вьетнама

Сборная России не может улететь из Вьетнама