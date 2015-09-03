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Болгария - Норвегия
Болгария - Норвегия: обзор матча 03 сентября 2015
Болгария
03.09.2015, четверг, 21:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа H, 7 тур
0 : 1
Завершен
Норвегия
58'
В. Форрен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болгария - Норвегия
89'
Желтая карточка
П. Скьельбред
Желтая карточка
Й. Минев
89'
87'
Замена
С. Страндберг
️️️️
С. Йохансен
Замена
Т. Неделев
️️️️
Г. Миланов
78'
75'
Замена
Х. Нордтвейт
️️️️
В. Форрен
Замена
Д. Рангелов
️️️️
И. Мицански
68'
64'
Замена
П. Скьельбред
️️️️
Й. Самуэльсен
Замена
А. Тонев
️️️️
С. Манолев
61'
58'
ГОЛ! 0:1!
В. Форрен
Пас отдал
С. Йохансен
Желтая карточка
И. Попов
45'
40'
Желтая карточка
А. Теттей
20'
Желтая карточка
Т. Хогли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болгария
12
Божидар Митрев
ВР
2
Иван Бандаловски
ВР
6
Йордан Минев
ЛЗ
3
Александар Александров
ЦЗ
5
Николай Бодуров
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
9
Ивелин Попов
ЦП
21
Светослав Дьяков
ЦП
17
Георгий Миланов
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
19
Илиян Мицански
ЦФ
Главный тренер
Ивайло Петев
Норвегия
1
Эрьян Нюланд
ВР
21
Вегар Форрен
ЦЗ
19
Эвен Ховланд
ЦЗ
2
Том Хогли
ПЗ
14
Омар Эльабделлауи
ПЗ
5
Александер Теттей
ЦП
19
Маркус Хенриксен
ЦП
8
Стефан Йохансен
ЦП
13
Йоне Самуэльсен
ПП
11
Александер Содерлунд
ЦФ
19
Жо Инге Бергет
ЦФ
Главный тренер
Пер-Матиас Хегмо
Болгария
0
Благой Макенджиев
ВР
4
Георги Терзиев
ЦЗ
16
Иван Иванов
ЦЗ
14
Веселин Минев
ОП
10
Христо Златински
ЦП
20
Александар Тонев
ЦП
8
Тодор Неделев
ЦП
0
Симеон Славчев
ЦП
8
Димитар Рангелов
ЦФ
15
Венцислав Христов
ЦФ
Норвегия
12
Андре Хансен
ВР
1
Руне Ярстейн
ВР
16
Хайтам Алеесами
ЛЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
17
Мартин Линнес
ПЗ
14
Валон Бериша
ЦП
15
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
14
Рубен Йенссен
ЦП
10
Мартин Эдегор
АП
14
Ветон Бериша
ЦФ
18
Хавард Нильсен
ЦФ
4-4-1
12
Митрев
6
Минев
3
Александров
5
Бодуров
11
Манолев
9
Попов
17
Миланов
18
Чочев
21
Дьяков
19
Мицански
4-4-2
1
Нюланд
14
Эльабделлауи
21
Форрен
19
Ховланд
2
Хогли
13
Самуэльсен
19
Хенриксен
8
Йохансен
5
Теттей
19
Бергет
11
Содерлунд
11
Манолев
20
Тонев
20
Тонев
11
Манолев
17
Миланов
8
Неделев
8
Неделев
17
Миланов
19
Мицански
8
Рангелов
8
Рангелов
19
Мицански
21
Форрен
6
Нордтвейт
6
Нордтвейт
21
Форрен
8
Йохансен
4
Страндберг
4
Страндберг
8
Йохансен
13
Самуэльсен
15
Скьельбред
15
Скьельбред
13
Самуэльсен
Остались в запасе
Болгария
Норвегия
0
Благой Макенджиев
ВР
10
Христо Златински
ЦП
4
Георги Терзиев
ЦЗ
16
Иван Иванов
ЦЗ
14
Веселин Минев
ОП
0
Симеон Славчев
ЦП
15
Венцислав Христов
ЦФ
Главный тренер
Ивайло Петев
12
Андре Хансен
ВР
1
Руне Ярстейн
ВР
16
Хайтам Алеесами
ЛЗ
17
Мартин Линнес
ПЗ
14
Валон Бериша
ЦП
14
Рубен Йенссен
ЦП
10
Мартин Эдегор
АП
14
Ветон Бериша
ЦФ
18
Хавард Нильсен
ЦФ
Главный тренер
Пер-Матиас Хегмо
Остались в запасе
0
Благой Макенджиев
ВР
10
Христо Златински
ЦП
4
Георги Терзиев
ЦЗ
16
Иван Иванов
ЦЗ
14
Веселин Минев
ОП
0
Симеон Славчев
ЦП
15
Венцислав Христов
ЦФ
Остались в запасе
12
Андре Хансен
ВР
1
Руне Ярстейн
ВР
16
Хайтам Алеесами
ЛЗ
17
Мартин Линнес
ПЗ
14
Валон Бериша
ЦП
14
Рубен Йенссен
ЦП
10
Мартин Эдегор
АП
14
Ветон Бериша
ЦФ
18
Хавард Нильсен
ЦФ
Главный тренер
Ивайло Петев
Главный тренер
Пер-Матиас Хегмо
Статистика матча Болгария - Норвегия
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Болгария
Лига наций, 6 тур
Эстония
1 : 1
16.11.2026
Болгария
Лига наций, 5 тур
Болгария
0 : 5
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Лига наций, 1 тур
Болгария
1 : 2
26.09.2026
Люксембург
Норвегия
Лига наций, 6 тур
Дания
- : -
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Лига наций, 1 тур
Норвегия
3 : 2
24.09.2026
Дания
Информация о матче
Главный судья:
Бас Нейхейс
(Энсхеде)
Стадион:
Васил Левски
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