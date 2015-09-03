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Расписание матчей
Евро-2024
Израиль - Андорра
Израиль - Андорра: обзор матча 03 сентября 2015
Израиль
03.09.2015, четверг, 21:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа B, 7 тур
4 : 0
Завершен
Андорра
3'
Э. Захави
22'
Н. Биттон
26'
Т. Хемед (П)
38'
М. Даббур
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Израиль - Андорра
87'
Желтая карточка
Ж. Рубио
81'
Замена
М. Льовера
️️️️
М. Ребес
Замена
Б. Каял
️️️️
Т. Хемед
75'
73'
Замена
Ж. Рубио
️️️️
С. Морено
58'
Желтая карточка
М. Сан Николас
55'
Замена
О. Сонеже
️️️️
В. Родригес
46'
Желтая карточка
М. Виейра
Желтая карточка
Т. Хемед
46'
Замена
М. Меликсон
️️️️
Т. Бен-Хаим
46'
Замена
М. Бузагло
️️️️
Э. Захави
46'
ГОЛ! 4:0!
М. Даббур
38'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Т. Хемед
26'
ГОЛ! 2:0!
Н. Биттон
Пас отдал
Э. Захави
22'
ГОЛ! 1:0!
Э. Захави
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Израиль
18
Офир Марсиано
ВР
3
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
21
Эйтан Тиби
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
4
Нир Биттон
ОП
22
Ави Рикан
ЦП
6
Бибрас Натхо
ЦП
9
Мунас Даббур
ЦФ
7
Эран Захави
ЦФ
8
Томер Хемед
ЦФ
12
Таль Бен-Хаим II
ЦФ
Главный тренер
Эли Гутман
Андорра
13
Ферран Поль
ВР
15
Мойсес Сан Николас
ЦЗ
6
Ильдефонс Лима
ЦЗ
5
Эмили Гарсия
ЦЗ
2
Кристиан Мартинес
ЦЗ
4
Марк Ребес
ЦЗ
18
Виктор Родригес
ЦЗ
21
Марк Гарсия
ЦП
8
Марсио Виейра
ЦП
11
Серхи Морено
АП
9
Аарон Санчес
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Израиль
1
Барал Леви
ВР
23
Гай Хаймов
ВР
5
Орель Дгани
ЦЗ
22
Офир Давидзаде
ЦЗ
20
Омри Бен Харуш
ЦЗ
0
Шир Тзедек
ЦЗ
2
Эйял Мешумар
ПЗ
7
Бирам Каял
ЦП
14
Гиль Вермут
ЦП
5
Маор Меликсон
ЦП
16
Маор-Бар Бузагло
ПП
17
Бен Саар
ЦФ
Андорра
20
Адриан Родригес
ЦЗ
4
Оскар Сонеже
ЦЗ
18
Жорди Рубио
ЦЗ
18
Хосеп Айяла
ЦЗ
5
Макс Льовера
ЦЗ
17
Леонель Алвес
ЦП
14
Карлос Пеппе
ЦП
9
Габриэль Риера
ЦФ
19
Себастьян Гомес
ЦФ
3-1-2-4
18
Марсиано
3
Бен-Хаим
21
Тиби
2
Даса
4
Биттон
22
Рикан
6
Натхо
9
Даббур
12
Бен-Хаим II
8
Хемед
7
Захави
3-2-2-1-1
13
Поль
2
Мартинес
4
Ребес
18
Родригес
6
Лима
5
Эмили Гарсия
21
Гарсия
8
Виейра
11
Морено
9
Санчес
8
Хемед
7
Каял
7
Каял
8
Хемед
3
Бен-Хаим
5
Меликсон
5
Меликсон
3
Бен-Хаим
7
Захави
16
Бузагло
16
Бузагло
7
Захави
18
Родригес
4
Сонеже
4
Сонеже
18
Родригес
11
Морено
18
Рубио
18
Рубио
11
Морено
4
Ребес
5
Льовера
5
Льовера
4
Ребес
Остались в запасе
Израиль
Андорра
5
Орель Дгани
ЦЗ
1
Барал Леви
ВР
23
Гай Хаймов
ВР
22
Офир Давидзаде
ЦЗ
20
Омри Бен Харуш
ЦЗ
0
Шир Тзедек
ЦЗ
2
Эйял Мешумар
ПЗ
14
Гиль Вермут
ЦП
17
Бен Саар
ЦФ
Главный тренер
Эли Гутман
20
Адриан Родригес
ЦЗ
17
Леонель Алвес
ЦП
18
Хосеп Айяла
ЦЗ
14
Карлос Пеппе
ЦП
9
Габриэль Риера
ЦФ
19
Себастьян Гомес
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Остались в запасе
5
Орель Дгани
ЦЗ
1
Барал Леви
ВР
23
Гай Хаймов
ВР
22
Офир Давидзаде
ЦЗ
20
Омри Бен Харуш
ЦЗ
0
Шир Тзедек
ЦЗ
2
Эйял Мешумар
ПЗ
14
Гиль Вермут
ЦП
17
Бен Саар
ЦФ
Остались в запасе
20
Адриан Родригес
ЦЗ
17
Леонель Алвес
ЦП
18
Хосеп Айяла
ЦЗ
14
Карлос Пеппе
ЦП
9
Габриэль Риера
ЦФ
19
Себастьян Гомес
ЦФ
Главный тренер
Эли Гутман
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Статистика матча Израиль - Андорра
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Израиль
Лига наций, 6 тур
Израиль
- : -
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Косово
0 : 0
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Лига наций, 1 тур
Австрия
3 : 1
24.09.2026
Израиль
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Андорра
0 : 0
16.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Андорра
2 : 0
13.11.2026
Гибралтар
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Лига наций, 1 тур
Андорра
1 : 2
24.09.2026
Мальта
Информация о матче
Главный судья:
Томаш Богнар
Стадион:
Сэмми Офер Стэдиум
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