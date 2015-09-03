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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Китай - Гонконг
Китай - Гонконг: обзор матча 03 сентября 2015
Китай
03.09.2015, четверг, 14:35
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, группа C, 3 тур
0 : 0
Завершен
Гонконг
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0
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Матчи команд
Китай
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
1 : 2
17.11.2026
Бахрейн
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
2 : 0
14.11.2026
Малайзия
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 1
06.10.2026
Таджикистан
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 5
02.10.2026
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 3
27.09.2026
Новая Зеландия
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
3 : 0
24.09.2026
Мальдивы
Гонконг
Товарищеские матчи. Сборные
Камбоджа
2 : 0
09.06.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
Гонконг
2 : 0
05.06.2026
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