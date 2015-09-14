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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
Машук-КМВ - Афипс
Машук-КМВ - Афипс: обзор матча 14 сентября 2015
Машук-КМВ
14.09.2015, понедельник, 17:00
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 9 тур
0 : 1
Завершен
Афипс
78'
С. Бабенко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Машук-КМВ - Афипс
88'
Замена
И. Юдин
️️️️
А. Маслевский
85'
Замена
Ю. Иванов
️️️️
С. Ваниев
Замена
А. Нартиков
️️️️
Р. Демидов
79'
78'
ГОЛ! 0:1!
С. Бабенко
Замена
А. Винников
️️️️
А. Нестеренко
70'
Замена
В. Абидоков
️️️️
А. Джанкезов
59'
46'
Замена
С. Бабенко
️️️️
А. Кирьян
Замена
Д. Джатиев
️️️️
Д. Расулов
46'
39'
Желтая карточка
М. Петрук
18'
Пенальти не реализован!
А. Маслевский
Желтая карточка
В. Марикода
17'
5'
Желтая карточка
А. Кирьян
Желтая карточка
Р. Демидов
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Машук-КМВ
22
Вячеслав Марикода
ВР
3
Евгений Наталич
ЦЗ
3
Денис Родионов
ЦЗ
6
Роман Демидов
ЦЗ
3
Магомед Абидинов
ЦЗ
22
Александр Карибов
ЦП
27
Александр Нестеренко
ЦП
9
Артур Садиров
ЦП
24
Джамал Расулов
ЦП
29
Абдель Джанкезов
ЦФ
20
Руслан Алиев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Трубицин
Афипс
1
Евгений Шамрин
ВР
15
Роман Хибаба
ЦЗ
25
Олег Правило
ЦЗ
75
Сергей Дрампов
ЦЗ
95
Артем Кирьян
ЦЗ
44
Андрей Золотов
ЦЗ
77
Виталий Ижик
ЦЗ
22
Филипп Черкасов
ЦП
9
Станислав Ваниев
ЦП
18
Максим Петрук
ЦП
23
Артем Маслевский
ЦФ
Машук-КМВ
88
Алан Алборов
ЦЗ
39
Антон Винников
ЦП
17
Артем Григорян
ЦП
7
Вадим Абидоков
ПВ
2
Александр Нартиков
ЦФ
12
Донат Джатиев
ЦФ
14
Радик Сабанов
ЦФ
Афипс
16
Владимир Чуев
ВР
3
Иван Юдин
ЦЗ
25
Юрий Иванов
ЦП
46
Вячеслав Калинкин
ЦП
10
Олег Ещенко
ЦП
9
Сергей Бабенко
ЦФ
4-4-2
22
Марикода
3
Наталич
6
Демидов
3
Абидинов
3
Родионов
22
Карибов
9
Садиров
24
Расулов
27
Нестеренко
20
Алиев
29
Джанкезов
3-2-3-1
1
Шамрин
95
Кирьян
44
Золотов
77
Ижик
25
Правило
75
Дрампов
22
Черкасов
9
Ваниев
18
Петрук
23
Маслевский
6
Демидов
2
Нартиков
2
Нартиков
6
Демидов
27
Нестеренко
39
Винников
39
Винников
27
Нестеренко
29
Джанкезов
7
Абидоков
7
Абидоков
29
Джанкезов
24
Расулов
12
Джатиев
12
Джатиев
24
Расулов
95
Кирьян
9
Бабенко
9
Бабенко
95
Кирьян
9
Ваниев
25
Иванов
25
Иванов
9
Ваниев
23
Маслевский
3
Юдин
3
Юдин
23
Маслевский
Остались в запасе
Машук-КМВ
Афипс
88
Алан Алборов
ЦЗ
17
Артем Григорян
ЦП
14
Радик Сабанов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Трубицин
16
Владимир Чуев
ВР
46
Вячеслав Калинкин
ЦП
10
Олег Ещенко
ЦП
Остались в запасе
88
Алан Алборов
ЦЗ
17
Артем Григорян
ЦП
14
Радик Сабанов
ЦФ
Остались в запасе
16
Владимир Чуев
ВР
46
Вячеслав Калинкин
ЦП
10
Олег Ещенко
ЦП
Главный тренер
Сергей Трубицин
Статистика матча Машук-КМВ - Афипс
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Динамо Бр
1 : 1
15.11.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Машук-КМВ
3 : 0
09.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Сибирь
1 : 1
31.10.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Машук-КМВ
2 : 2
24.10.2026
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Афипс
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 34 тур
Машук-КМВ
0 : 0
27.05.2018
Афипс
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 33 тур
Афипс
2 : 0
20.05.2018
Дружба
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 32 тур
Краснодар-2
1 : 0
16.05.2018
Афипс
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 31 тур
Афипс
4 : 0
11.05.2018
СКА-Ростов
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
04.05.2018
Афипс
Информация о матче
Главный судья:
Александр Гуренко
(Астрахань)
Стадион:
Центральный
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