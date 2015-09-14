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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
Дружба - Краснодар-2
Дружба - Краснодар-2: обзор матча 14 сентября 2015
Дружба
14.09.2015, понедельник, 16:00
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 9 тур
1 : 2
Завершен
Краснодар-2
76'
С. Джамилов
55'
И. Жигулев
90+1'
Н. Марков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дружба - Краснодар-2
Желтая карточка
Ж. Соблиров
90'
+1
90'
+1
ГОЛ! 1:2!
Н. Марков
Замена
М. Малыш
️️️️
А. Датхужев
90'
Замена
А. Делок
️️️️
Н. Кажаров
88'
85'
Желтая карточка
Н. Марков
Желтая карточка
Е. Гурулев
82'
Желтая карточка
Г. Бугулов
80'
ГОЛ! 1:1!
С. Джамилов
76'
Замена
Д. Павлов
️️️️
А. Конов
72'
70'
Замена
Е. Нестеренко
️️️️
В. Стежко
67'
Замена
Л. Гогличидзе
️️️️
М. Старков
Замена
Р. Дудин
️️️️
А. Мендель
65'
Желтая карточка
А. Мендель
60'
60'
Замена
В. Черов
️️️️
П. Марушко
Желтая карточка
Н. Кажаров
55'
55'
ГОЛ! 0:1!
И. Жигулев
Желтая карточка
А. Датхужев
51'
34'
Желтая карточка
А. Марченко
Желтая карточка
М. Муков
30'
Желтая карточка
А. Конов
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дружба
35
Тимур Ханиев
ВР
4
Мурат Муков
ЦЗ
28
Георгий Бугулов
ЦЗ
55
Жантемир Соблиров
ЦЗ
7
Амир Конов
ЦЗ
42
Евгений Гурулев
ЦЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
8
Андрей Мендель
ОП
10
Адам Датхужев
АП
93
Ризван Ахмедханов
АП
87
Назир Кажаров
ЦФ
Главный тренер
Калин Степанян
Краснодар-2
78
Денис Кавлинов
ВР
48
Александр Марченко
ЦЗ
77
Максим Старков
ЦЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
72
Андрей Батютин
ЛВ
74
Даниил Фомин
ОП
10
Илья Жигулев
ЦП
53
Павел Марушко
ЦФ
27
Николай Комличенко
ЦФ
24
Илья Белоус
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Дружба
16
Станислав Меланченко
ВР
19
Роман Дудин
ЦП
13
Аскер Делок
АП
17
Максим Малыш
АП
22
Денис Павлов
ЦФ
7
Андрей Кравченко
ЦФ
Краснодар-2
61
Дмитрий Горячкин
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
81
Евгений Нестеренко
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
90
Инал Черчесов
ЦП
70
Арутюн Григорян
АП
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
3-3-3-1
35
Ханиев
55
Соблиров
7
Конов
42
Гурулев
28
Бугулов
8
Мендель
4
Муков
7
Джамилов
93
Ахмедханов
10
Датхужев
87
Кажаров
4-1-1-1-3
78
Кавлинов
13
Марков
77
Старков
5
Стежко
48
Марченко
74
Фомин
10
Жигулев
72
Батютин
24
Белоус
27
Комличенко
53
Марушко
8
Мендель
19
Дудин
19
Дудин
8
Мендель
7
Конов
22
Павлов
22
Павлов
7
Конов
87
Кажаров
13
Делок
13
Делок
87
Кажаров
10
Датхужев
17
Малыш
17
Малыш
10
Датхужев
53
Марушко
2
Черов
2
Черов
53
Марушко
77
Старков
3
Гогличидзе
3
Гогличидзе
77
Старков
5
Стежко
81
Нестеренко
81
Нестеренко
5
Стежко
Остались в запасе
Дружба
Краснодар-2
7
Андрей Кравченко
ЦФ
16
Станислав Меланченко
ВР
Главный тренер
Калин Степанян
90
Инал Черчесов
ЦП
70
Арутюн Григорян
АП
61
Дмитрий Горячкин
ВР
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Остались в запасе
7
Андрей Кравченко
ЦФ
16
Станислав Меланченко
ВР
Остались в запасе
90
Инал Черчесов
ЦП
70
Арутюн Григорян
АП
61
Дмитрий Горячкин
ВР
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Калин Степанян
Главный тренер
Игорь Шалимов
Статистика матча Дружба - Краснодар-2
8
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
8
2
Матчи команд
Дружба
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Дружба
1 : 0
31.10.2026
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Астрахань
2 : 3
24.10.2026
Дружба
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Дружба
2 : 1
17.10.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Ростов-2
0 : 0
10.10.2026
Дружба
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Дружба
4 : 0
03.10.2026
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2 : 3
16.11.2024
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2 : 2
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Краснодар-2
0 : 2
02.11.2024
Химик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 15 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
26.10.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Краснодар-2
1 : 3
20.10.2024
Волга
Информация о матче
Главный судья:
Александр Ксенафонтов
(Ступино, Московская область)
Стадион:
Республиканский
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