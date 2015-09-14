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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волгарь - Оренбург
Волгарь - Оренбург: обзор матча 14 сентября 2015
Волгарь
14.09.2015, понедельник, 18:00
Россия. ФНЛ, 11 тур
0 : 1
Завершен
Оренбург
37'
А. Делькин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волгарь - Оренбург
88'
Замена
Ф. Васиев
️️️️
И. Маркелов
84'
Замена
А. Друзин
️️️️
Р. Воробьев
79'
Замена
Х. Аппаев
️️️️
А. Делькин
Замена
Т. Букия
️️️️
О. Алейник
79'
Замена
С. Веркашанский
️️️️
А. Кренделев
70'
67'
Замена
А. Зюзинс
️️️️
С. Бреев
Замена
Р. Болов
️️️️
А. Болонин
63'
Замена
А. Коломийченко
️️️️
А. Алхазов
63'
Желтая карточка
С. Зуйков
61'
Желтая карточка
А. Байрыев
55'
37'
ГОЛ! 0:1!
А. Делькин
Желтая карточка
О. Алейник
28'
23'
Желтая карточка
Д. Андреев
19'
Желтая карточка
В. Афонин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волгарь
71
Станислав Бучнев
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
34
Олег Алейник
ЛП
11
Александр Болонин
ЛВ
10
Иванс Лукьяновс
ЦП
33
Александр Кренделев
ЦП
9
Максим Яковлев
ЦП
13
Александр Алхазов
ЦФ
Оренбург
98
Дмитрий Абакумов
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
88
Иван Маркелов
ЛВ
8
Вадим Афонин
ОП
23
Сергей Бреев
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Волгарь
88
Степан Сикач
ВР
5
Аслан Таутиев
ЦЗ
15
Алексей Коломийченко
ЛП
9
Сергей Веркашанский
ЦП
10
Темури Букия
ЦП
10
Руслан Газзаев
ЦП
88
Руслан Болов
ЦФ
Оренбург
9
Александр Руденко
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
30
Алексей Друзин
ЦП
17
Артурс Зюзинс
ЦП
22
Антон Кобялко
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
4-4-1-1
71
Бучнев
32
Терехов
28
Байрыев
76
Стешин
23
Зуйков
34
Алейник
33
Кренделев
9
Яковлев
10
Лукьяновс
11
Болонин
13
Алхазов
3-3-2-1-1
98
Абакумов
15
Андреев
58
Ойеволе
10
Парняков
12
Малых
8
Афонин
2
Полуяхтов
23
Бреев
84
Воробьев
88
Маркелов
90
Делькин
33
Кренделев
9
Веркашанский
9
Веркашанский
33
Кренделев
34
Алейник
10
Букия
10
Букия
34
Алейник
13
Алхазов
15
Коломийченко
15
Коломийченко
13
Алхазов
11
Болонин
88
Болов
88
Болов
11
Болонин
88
Маркелов
26
Васиев
26
Васиев
88
Маркелов
84
Воробьев
30
Друзин
30
Друзин
84
Воробьев
23
Бреев
17
Зюзинс
17
Зюзинс
23
Бреев
90
Делькин
14
Аппаев
14
Аппаев
90
Делькин
Остались в запасе
Волгарь
Оренбург
5
Аслан Таутиев
ЦЗ
10
Руслан Газзаев
ЦП
88
Степан Сикач
ВР
9
Александр Руденко
ВР
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
22
Антон Кобялко
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Остались в запасе
5
Аслан Таутиев
ЦЗ
10
Руслан Газзаев
ЦП
88
Степан Сикач
ВР
Остались в запасе
9
Александр Руденко
ВР
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
22
Антон Кобялко
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча Волгарь - Оренбург
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
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Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Стадион:
Центральный
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