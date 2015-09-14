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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Уфа - Урал
Уфа - Урал: обзор матча 14 сентября 2015
Уфа
14.09.2015, понедельник, 16:00
Россия. Премьер-лига, 8 тур
0 : 1
Завершен
Урал
10'
Г. Асеведо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа - Урал
79'
Замена
С. Гогниев
️️️️
Г. Асеведо
70'
Замена
В. Хозин
️️️️
А. Данцев
Желтая карточка
А. Засеев
69'
68'
Замена
В. Подберезкин
️️️️
Н. Бурмистров
Замена
Е. Осипов
️️️️
Д. Тумасян
61'
Замена
Марсиньо
️️️️
А. Зинченко
50'
Замена
С. Фомин
️️️️
И. Пауревич
46'
41'
Желтая карточка
А. Сапета
10'
ГОЛ! 0:1!
Г. Асеведо
Пас отдал
А. Ерохин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
1
Давид Юрченко
ВР
44
Сильвестр Игбун
ЛЗ
47
Александр Зинченко
ЛЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
13
Дмитрий Верховцов
ПЗ
70
Николай Сафрониди
ЛП
29
Иван Пауревич
ЦП
13
Азамат Засеев
ЦП
14
Марвин Пурье
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Урал
30
Юрий Жевнов
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
14
Пабло Фонтанелло
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ПЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
41
Александр Сапета
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
30
Герсон Асеведо
ПП
18
Никита Бурмистров
ПВ
10
Чисамба Лунгу
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
Уфа
42
Сергей Нарубин
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
10
Марсиньо
ЛП
21
Вагиз Галиулин
ЛП
11
Диего Карлос
ЦП
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
4
Семен Фомин
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
99
Харис Ханджич
ЦФ
Урал
13
Андрей Тимофеев
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
15
Александр Новиков
ЦЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
99
Константин Ярошенко
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
9
Дмитрий Билоног
ПВ
10
Карлос Страндберг
ПВ
16
Александр Ставпец
ПВ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
2
Спартак Гогниев
ЦФ
3-2-3-1
1
Юрченко
89
Стоцкий
44
Игбун
34
Тумасян
47
Зинченко
13
Верховцов
70
Сафрониди
13
Засеев
29
Пауревич
14
Пурье
3-2-2-2-1
30
Жевнов
10
Фидлер
14
Мартынович
14
Фонтанелло
15
Кулаков
7
Данцев
30
Асеведо
41
Сапета
18
Бурмистров
21
Ерохин
10
Лунгу
34
Тумасян
19
Осипов
19
Осипов
34
Тумасян
47
Зинченко
10
Марсиньо
10
Марсиньо
47
Зинченко
29
Пауревич
4
Фомин
4
Фомин
29
Пауревич
7
Данцев
2
Хозин
2
Хозин
7
Данцев
18
Бурмистров
92
Подберезкин
92
Подберезкин
18
Бурмистров
30
Асеведо
2
Гогниев
2
Гогниев
30
Асеведо
Остались в запасе
Уфа
Урал
57
Вячеслав Кротов
АП
42
Сергей Нарубин
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
11
Диего Карлос
ЦП
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
99
Харис Ханджич
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
9
Дмитрий Билоног
ПВ
10
Карлос Страндберг
ПВ
13
Андрей Тимофеев
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
15
Александр Новиков
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
99
Константин Ярошенко
ЦП
16
Александр Ставпец
ПВ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
Остались в запасе
57
Вячеслав Кротов
АП
42
Сергей Нарубин
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
11
Диего Карлос
ЦП
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
99
Харис Ханджич
ЦФ
Остались в запасе
9
Дмитрий Билоног
ПВ
10
Карлос Страндберг
ПВ
13
Андрей Тимофеев
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
15
Александр Новиков
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
99
Константин Ярошенко
ЦП
16
Александр Ставпец
ПВ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Главный тренер
Сергей Юран
Статистика матча Уфа - Урал
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Костевич
(Курск)
Помощники судьи:
Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург)
Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург)
Инспектор:
Алексей Спирин (Москва)
Стадион:
Нефтяник
Где смотреть матч:
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