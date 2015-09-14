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Расписание матчей
Швеция. Аллсвенскан
Гефле - Юргорден
Гефле - Юргорден: обзор матча 14 сентября 2015
Гефле
14.09.2015, понедельник, 20:00
Швеция. Аллсвенскан, 23 тур
2 : 1
Завершен
Юргорден
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Личные встречи
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Статистика матча Гефле - Юргорден
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0
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Матчи команд
Гефле
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Гефле
2 : 1
31.10.2015
Отвидаберг
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Кальмар
3 : 1
26.10.2015
Гефле
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Гефле
2 : 2
19.10.2015
Эребру
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Сундсвалль
2 : 1
03.10.2015
Гефле
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Гефле
1 : 2
27.09.2015
Норрчепинг
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Сириус
- : -
22.11.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хальмстад
2 : 1
08.11.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Юргорден
2 : 1
01.11.2026
Дегерфорс
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Гетеборг
1 : 1
28.10.2026
Юргорден
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Юргорден
2 : 2
24.10.2026
Эргрюте
Швеция. Аллсвенскан, 24 тур
Броммапойкарна
0 : 2
16.10.2026
Юргорден
Информация о матче
Стадион:
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