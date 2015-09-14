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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
Спартак-Нальчик - Биолог-Новокубанск
Спартак-Нальчик - Биолог-Новокубанск: обзор матча 14 сентября 2015
Спартак-Нальчик
14.09.2015, понедельник, 18:30
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 9 тур
0 : 0
Завершен
Биолог-Новокубанск
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-Нальчик - Биолог-Новокубанск
90'
Красная карточка
М. Анохин
90'
Замена
Д. Коваленко
️️️️
Е. Левин
84'
Замена
С. Камынин
️️️️
Р. Гомлешко
80'
Замена
В. Руденко
️️️️
В. Кириченко
79'
Желтая карточка
А. Никифоров
Замена
А. Богатырев
️️️️
Х. Ахриев
74'
Желтая карточка
А. Гурфов
70'
64'
Замена
Д. Соколов
️️️️
М. Фаринов
Замена
Т. Тебердиев
️️️️
А. Каркаев
64'
62'
Замена
Н. Галкин
️️️️
Э. Мамедов
Замена
С. Крамаренко
️️️️
М. Дзахмишев
59'
Замена
И. Тлупов
️️️️
А. Бажев
53'
Замена
В. Семёнов
️️️️
Н. Дроздов
46'
42'
Желтая карточка
Р. Гомлешко
Желтая карточка
М. Гугуев
40'
Желтая карточка
О. Мурачев
38'
Желтая карточка
А. Каркаев
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-Нальчик
1
Антон Антипов
ВР
3
Олег Мурачев
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
91
Андрей Кузнецов
ПЗ
14
Алим Каркаев
ЛП
11
Марат Дзахмишев
ЛП
34
Никита Дроздов
ОП
21
Хасан Ахриев
ЦП
36
Азамат Гурфов
ЦП
9
Магомед Гугуев
ЦФ
9
Амир Бажев
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Биолог-Новокубанск
27
Роман Ковалев
ВР
25
Эльдар Мамедов
ВР
26
Денис Гудаев
ЦЗ
8
Антон Никифоров
ЦЗ
2
Михаил Анохин
ЦЗ
7
Олег Шмойлов
ЦЗ
2
Егор Левин
ЦП
80
Руслан Гомлешко
ЦП
4
Максим Фаринов
ЦП
5
Каха Халваши
ЦП
14
Виталий Кириченко
ЦП
Спартак-Нальчик
12
Артем Орсаев
ВР
7
Тимур Тебердиев
ЦЗ
0
Хачим Машуков
ЛП
7
Сергей Крамаренко
ЦП
75
Владислав Семёнов
ЦП
26
Альберт Богатырев
ЦП
11
Ислам Тлупов
ЦФ
Биолог-Новокубанск
15
Даниил Соколов
ЦЗ
4
Дмитрий Коваленко
ЦЗ
17
Сергей Камынин
ЦП
14
Никита Галкин
ЦП
57
Никита Акимов
ЦП
19
Владислав Руденко
ЦФ
26
Егор Гаврилов
ЦФ
3-1-4-2
1
Антипов
3
Мурачев
4
Дашаев
91
Кузнецов
34
Дроздов
11
Дзахмишев
21
Ахриев
36
Гурфов
14
Каркаев
9
Бажев
9
Гугуев
4-5
27
Ковалев
8
Никифоров
2
Анохин
7
Шмойлов
26
Гудаев
2
Левин
4
Фаринов
5
Халваши
14
Кириченко
80
Гомлешко
14
Каркаев
7
Тебердиев
7
Тебердиев
14
Каркаев
11
Дзахмишев
7
Крамаренко
7
Крамаренко
11
Дзахмишев
34
Дроздов
75
Семёнов
75
Семёнов
34
Дроздов
21
Ахриев
26
Богатырев
26
Богатырев
21
Ахриев
9
Бажев
11
Тлупов
11
Тлупов
9
Бажев
14
Кириченко
19
Руденко
19
Руденко
14
Кириченко
80
Гомлешко
17
Камынин
17
Камынин
80
Гомлешко
4
Фаринов
15
Соколов
15
Соколов
4
Фаринов
2
Левин
4
Коваленко
4
Коваленко
2
Левин
25
Мамедов
14
Галкин
14
Галкин
25
Мамедов
Остались в запасе
Спартак-Нальчик
Биолог-Новокубанск
0
Хачим Машуков
ЛП
12
Артем Орсаев
ВР
Главный тренер
Хасанби Биджиев
57
Никита Акимов
ЦП
26
Егор Гаврилов
ЦФ
Остались в запасе
0
Хачим Машуков
ЛП
12
Артем Орсаев
ВР
Остались в запасе
57
Никита Акимов
ЦП
26
Егор Гаврилов
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Статистика матча Спартак-Нальчик - Биолог-Новокубанск
4
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Биолог-Новокубанск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 34 тур
Биолог-Новокубанск
1 : 4
16.11.2024
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 17 тур
Биолог-Новокубанск
1 : 1
09.11.2024
Кубань Холдинг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 32 тур
Биолог-Новокубанск
1 : 2
02.11.2024
Астрахань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 31 тур
Ростов-2
2 : 1
26.10.2024
Биолог-Новокубанск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Биолог-Новокубанск
3 : 1
19.10.2024
Динамо-2 Мх
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Холин
(Майкоп)
Стадион:
Спартак
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