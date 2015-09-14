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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Арсенал - Луч
Арсенал - Луч: обзор матча 14 сентября 2015
Арсенал
14.09.2015, понедельник, 20:00
Россия. ФНЛ, 11 тур
1 : 0
Завершен
Луч
11'
А. Кутьин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Луч
Желтая карточка
Л. Тесак
90'
+2
Замена
А. Димидко
️️️️
С. Маслов
90'
+1
Замена
П. Деобальд
️️️️
А. Кутьин
82'
80'
Замена
И. Столбовой
️️️️
С. Пономаренко
Желтая карточка
М. Кашчелан
57'
53'
Замена
М. Зюзин
️️️️
Р. Корян
49'
Травма
Р. Корян
46'
Замена
М. Вотинов
️️️️
А. Пискунов
46'
Замена
М. Казанков
️️️️
Р. Гордиенко
Травма
Л. Тесак
23'
Замена
А. Дудолев
️️️️
В. Федотов
19'
ГОЛ! 1:0!
А. Кутьин
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
16
Сергей Котов
ВР
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
23
Игорь Калешин
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
18
Младен Кашчелан
ОП
19
Виталий Федотов
ЦП
20
Вадим Стеклов
ЦП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
14
Сергей Маслов
ЦФ
48
Александр Кутьин
ЦФ
Главный тренер
Виктор Булатов
Луч
56
Александр Довбня
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
67
Сергей Колычев
ЦЗ
5
Антон Пискунов
ЦЗ
3
Альберт Гаджибеков
ЦЗ
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
44
Денис Клопков
ЦП
18
Руслан Гордиенко
ЦФ
9
Руслан Корян
ЦФ
Арсенал
22
Игорь Кот
ВР
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
2
Александр Димидко
ЦП
57
Павел Деобальд
АП
18
Артем Дудолев
ПП
18
Горан Вуйович
ЦФ
Луч
70
Александр Котляров
ВР
4
Олег Бабенков
ЛЗ
77
Денис Селищев
ЦЗ
15
Максим Зюзин
ЦП
60
Максим Казанков
ПВ
24
Иван Столбовой
ЦФ
45
Максим Вотинов
ЦФ
4-1-3-2
16
Котов
8
Тесак
23
Калешин
71
Денисов
14
Хагуш
18
Кашчелан
19
Федотов
20
Стеклов
7
Берхамов
48
Кутьин
14
Маслов
3-2-1-2
56
Довбня
3
Гаджибеков
55
Гузь
12
Пономаренко
28
Семенов
2
Кренделев
44
Клопков
9
Корян
18
Гордиенко
14
Маслов
2
Димидко
2
Димидко
14
Маслов
48
Кутьин
57
Деобальд
57
Деобальд
48
Кутьин
19
Федотов
18
Дудолев
18
Дудолев
19
Федотов
18
Гордиенко
60
Казанков
60
Казанков
18
Гордиенко
9
Корян
15
Зюзин
15
Зюзин
9
Корян
12
Пономаренко
24
Столбовой
24
Столбовой
12
Пономаренко
5
Пискунов
45
Вотинов
45
Вотинов
5
Пискунов
Остались в запасе
Арсенал
Луч
22
Игорь Кот
ВР
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
18
Горан Вуйович
ЦФ
Главный тренер
Виктор Булатов
77
Денис Селищев
ЦЗ
70
Александр Котляров
ВР
4
Олег Бабенков
ЛЗ
Остались в запасе
22
Игорь Кот
ВР
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
18
Горан Вуйович
ЦФ
Остались в запасе
77
Денис Селищев
ЦЗ
70
Александр Котляров
ВР
4
Олег Бабенков
ЛЗ
Главный тренер
Виктор Булатов
Статистика матча Арсенал - Луч
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Информация о матче
Главный судья:
Николай Волошин
(Смоленск)
Стадион:
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