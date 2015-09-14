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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Авангард - Энергомаш
Авангард - Энергомаш: обзор матча 14 сентября 2015
Авангард
14.09.2015, понедельник, 18:00
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 9 тур
1 : 1
Завершен
Энергомаш
26'
П. Есиков
73'
А. Агеев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Авангард - Энергомаш
90'
+1
Желтая карточка
В. Сергеев
90'
Замена
Б. Бабинский
️️️️
В. Фасхутдинов
Замена
А. Носов
️️️️
Д. Мичуренков
74'
73'
ГОЛ! 1:1!
А. Агеев
65'
Замена
В. Сергеев
️️️️
Д. Бурмистров
Замена
А. Жмакин
️️️️
К. Пушкин
64'
53'
Замена
А. Агеев
️️️️
А. Штыпула
Замена
Д. Сойников
️️️️
Р. Паштов
49'
43'
Желтая карточка
Д. Самойлов
Желтая карточка
В. Мастерной
39'
ГОЛ! 1:0!
П. Есиков
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Авангард
16
Виктор Сулоев
ВР
19
Алексей Форопонов
ЦЗ
20
Павел Кадушкин
ЦЗ
22
Александр Войнов
ЦЗ
53
Игорь Юрганов
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
27
Кирилл Пушкин
ЦП
17
Денис Синяев
АП
77
Руслан Паштов
ПП
19
Дмитрий Мичуренков
ЦФ
15
Павел Есиков
ЦФ
Главный тренер
Игорь Беляев
Энергомаш
1
Андрей Рыжиков
ВР
29
Михаил Меренков
ЦЗ
21
Сергей Бутырин
ЦЗ
2
Андрей Колесников
ЦЗ
21
Денис Белобаев
ОП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
27
Олег Калугин
ЦП
19
Александр Штыпула
ЦП
7
Сергей Тонких
ЦП
88
Владислав Фасхутдинов
ЦФ
10
Дмитрий Бурмистров
ЦФ
Авангард
90
Сергей Жидеев
ВР
26
Темур Мустафин
ЦЗ
26
Роберт Ямлиханов
ОП
11
Артем Жмакин
ЦП
57
Денис Сойников
ЦП
7
Владимир Горчаков
ЦП
11
Александр Носов
ЦФ
Энергомаш
16
Михаил Андреев
ВР
6
Богдан Бабинский
ЦЗ
91
Александр Аршинов
ЦЗ
28
Артем Семейкин
ЦЗ
76
Александр Агеев
АП
14
Виктор Сергеев
ЦФ
22
Денис Дегтев
ЦФ
3-2-2-1-2
16
Сулоев
20
Кадушкин
22
Войнов
53
Юрганов
19
Форопонов
71
Мастерной
27
Пушкин
77
Паштов
17
Синяев
15
Есиков
19
Мичуренков
3-1-4-2
1
Рыжиков
29
Меренков
21
Бутырин
2
Колесников
21
Белобаев
27
Калугин
19
Штыпула
7
Тонких
15
Самойлов
10
Бурмистров
88
Фасхутдинов
27
Пушкин
11
Жмакин
11
Жмакин
27
Пушкин
77
Паштов
57
Сойников
57
Сойников
77
Паштов
19
Мичуренков
11
Носов
11
Носов
19
Мичуренков
10
Бурмистров
14
Сергеев
14
Сергеев
10
Бурмистров
88
Фасхутдинов
6
Бабинский
6
Бабинский
88
Фасхутдинов
19
Штыпула
76
Агеев
76
Агеев
19
Штыпула
Остались в запасе
Авангард
Энергомаш
26
Темур Мустафин
ЦЗ
7
Владимир Горчаков
ЦП
26
Роберт Ямлиханов
ОП
90
Сергей Жидеев
ВР
Главный тренер
Игорь Беляев
16
Михаил Андреев
ВР
91
Александр Аршинов
ЦЗ
28
Артем Семейкин
ЦЗ
22
Денис Дегтев
ЦФ
Остались в запасе
26
Темур Мустафин
ЦЗ
7
Владимир Горчаков
ЦП
26
Роберт Ямлиханов
ОП
90
Сергей Жидеев
ВР
Остались в запасе
16
Михаил Андреев
ВР
91
Александр Аршинов
ЦЗ
28
Артем Семейкин
ЦЗ
22
Денис Дегтев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Беляев
Статистика матча Авангард - Энергомаш
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Авангард
1 : 1
31.10.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Спартак Т
2 : 0
24.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Авангард
0 : 0
10.10.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Рязань
4 : 0
04.10.2026
Авангард
Энергомаш
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 26 тур
Торпедо
1 : 2
27.05.2018
Энергомаш
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 25 тур
Энергомаш
1 : 0
20.05.2018
Рязань
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 24 тур
Зенит
0 : 3
16.05.2018
Энергомаш
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 23 тур
Энергомаш
1 : 0
11.05.2018
Химик-Арсенал
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 22 тур
Калуга
1 : 2
04.05.2018
Энергомаш
Информация о матче
Главный судья:
Дмитрий Веселов
(Москва)
Стадион:
Трудовые Резервы
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