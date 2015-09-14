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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Cибирь - Спартак-2
Cибирь - Спартак-2: обзор матча 14 сентября 2015
Cибирь
14.09.2015, понедельник, 16:00
Россия. ФНЛ, 11 тур
0 : 0
Завершен
Спартак-2
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Cибирь - Спартак-2
Замена
Р. Беляев
️️️️
И. Нагибин
89'
Замена
А. Гладышев
️️️️
Р. Магаль
84'
83'
Желтая карточка
А. Самсонов
Желтая карточка
Е. Чеботару
77'
Желтая карточка
А. Макаренко
65'
58'
Замена
Г. Мелкадзе
️️️️
К. Савичев
50'
Замена
А. Самсонов
️️️️
А. Гулиев
35'
Желтая карточка
К. Савичев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Cибирь
25
Илья Трунин
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
33
Аслан Дышеков
ОП
99
Максим Житнев
ЦП
37
Евгений Чеботару
ЦП
9
Иван Нагибин
ЦП
8
Александр Макаренко
ЦП
Спартак-2
47
Михаил Филиппов
ВР
2
Илья Кутепов
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
60
Владимир Зубарев
ОП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
99
Аяз Гулиев
ЦП
13
Владимир Обухов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Cибирь
20
Даниил Авдюшкин
ВР
44
Вячеслав Ларенц
ЛЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
32
Денис Скороходов
ЛП
99
Владимир Азаров
ЦФ
7
Роман Беляев
ЦФ
Спартак-2
16
Владислав Терешкин
ВР
44
Айдар Лисинков
ЦЗ
44
Николай Фадеев
ПЗ
8
Артем Самсонов
ЦП
7
Дмитрий Каюмов
АП
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
10
Артем Федчук
ЦФ
4-1-5
25
Трунин
5
Головатенко
59
Иванов
4
Выходил
28
Магаль
33
Дышеков
83
Харитонов
37
Чеботару
9
Нагибин
8
Макаренко
99
Житнев
3-3-2-1-1
47
Филиппов
2
Кутепов
92
Брызгалов
15
Пуцко
5
Кутин
60
Зубарев
4
Савичев
52
Леонтьев
99
Гулиев
17
Зуев
13
Обухов
28
Магаль
5
Гладышев
5
Гладышев
28
Магаль
9
Нагибин
7
Беляев
7
Беляев
9
Нагибин
99
Гулиев
8
Самсонов
8
Самсонов
99
Гулиев
4
Савичев
77
Мелкадзе
77
Мелкадзе
4
Савичев
Остались в запасе
Cибирь
Спартак-2
99
Владимир Азаров
ЦФ
44
Вячеслав Ларенц
ЛЗ
20
Даниил Авдюшкин
ВР
3
Максим Плопа
ЦЗ
32
Денис Скороходов
ЛП
44
Айдар Лисинков
ЦЗ
16
Владислав Терешкин
ВР
44
Николай Фадеев
ПЗ
7
Дмитрий Каюмов
АП
10
Артем Федчук
ЦФ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Остались в запасе
99
Владимир Азаров
ЦФ
44
Вячеслав Ларенц
ЛЗ
20
Даниил Авдюшкин
ВР
3
Максим Плопа
ЦЗ
32
Денис Скороходов
ЛП
Остались в запасе
44
Айдар Лисинков
ЦЗ
16
Владислав Терешкин
ВР
44
Николай Фадеев
ПЗ
7
Дмитрий Каюмов
АП
10
Артем Федчук
ЦФ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Статистика матча Cибирь - Спартак-2
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Информация о матче
Главный судья:
Иван Сараев
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Спартак
Новости команд
Все
Cибирь
Спартак-2
«Спартак» победил в товарищеском матче в Тушино (2:1), Парада забил
3 октября
4
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11 сентября
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21 августа
1
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15 июля
2
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13 июля
3
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2019.04.28 16:58
1
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2019.04.24 17:59
4
«Спартак» победил в товарищеском матче в Тушино (2:1), Парада забил
3 октября
4
«Спартак» продлил контракт с вратарем и отправил его во Вторую лигу
11 сентября
Игрок «Спартака» перешел в клуб Второй лиги
21 августа
1
«Спартак» расстался c игроком, который ушел в аренду транзитом через «Нижний»
15 июля
2
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13 июля
3
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