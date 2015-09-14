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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Металлург Л - Рязань
Металлург Л - Рязань: обзор матча 14 сентября 2015
Металлург Л
14.09.2015, понедельник, 18:00
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 9 тур
0 : 0
Завершен
Рязань
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург Л - Рязань
90'
Замена
Д. Митин
️️️️
С. Авакян
Замена
А. Титов
️️️️
Р. Ахвледиани
89'
87'
Замена
С. Зайцев
️️️️
А. Шахназаров
84'
Желтая карточка
Ю. Кулешов
78'
Замена
А. Сиваев
️️️️
А. Антипенко
78'
Замена
И. Нехов
️️️️
Г. Журавлев
71'
Желтая карточка
М. Гамзатов
69'
Желтая карточка
А. Антипенко
Желтая карточка
С. Белоусов
67'
Замена
С. Белоусов
️️️️
А. Овчинников
67'
Желтая карточка
Г. Подковыров
63'
Замена
Р. Тимохин
️️️️
М. Большаков
60'
57'
Замена
М. Гамзатов
️️️️
Р. Халиуллин
Желтая карточка
К. Гоцук
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург Л
16
Александр Кобзев
ВР
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
14
Глеб Подковыров
ЦП
29
Евгений Фролов
ЦП
5
Александр Викторов
ЦП
13
Роман Еремеев
ЦП
7
Николай Иванников
ЦП
9
Руслан Ахвледиани
ЦФ
24
Максим Большаков
ЦФ
10
Андрей Овчинников
ЦФ
Главный тренер
Сергей Машнин
Рязань
16
Виталий Яковлев
ВР
63
Александр Фомин
ЦЗ
24
Александр Грушин
ЦЗ
4
Рустем Халиуллин
ЦЗ
25
Олег Елисеев
ПЗ
5
Василий Панев
ЦП
8
Саргис Авакян
ЦП
40
Юрий Кулешов
ЦП
7
Артур Шахназаров
ЦП
23
Георгий Журавлев
ЦФ
19
Александр Антипенко
ЦФ
Главный тренер
Гарник Авалян
Металлург Л
1
Иван Скрипник
ВР
18
Андрей Карасев
ЦЗ
21
Евгений Костин
ЦП
7
Сергей Белоусов
ЦП
45
Ринат Тимохин
ЦФ
34
Андрей Титов
ЦФ
84
Илья Молтенинов
ЦФ
Рязань
27
Сергей Правкин
ВР
13
Маханур Гамзатов
ЦЗ
31
Игорь Нехов
ЦЗ
38
Дмитрий Митин
ЦП
17
Эльбрус Танделов
ЦП
9
Артем Сиваев
ЦП
91
Сергей Зайцев
ЦФ
2-5-3
16
Кобзев
22
Кожемякин
24
Гоцук
29
Фролов
5
Викторов
13
Еремеев
7
Иванников
14
Подковыров
10
Овчинников
24
Большаков
9
Ахвледиани
4-4-2
16
Яковлев
25
Елисеев
24
Грушин
4
Халиуллин
63
Фомин
8
Авакян
40
Кулешов
7
Шахназаров
5
Панев
19
Антипенко
23
Журавлев
24
Большаков
45
Тимохин
45
Тимохин
24
Большаков
9
Ахвледиани
34
Титов
34
Титов
9
Ахвледиани
10
Овчинников
7
Белоусов
7
Белоусов
10
Овчинников
4
Халиуллин
13
Гамзатов
13
Гамзатов
4
Халиуллин
23
Журавлев
31
Нехов
31
Нехов
23
Журавлев
7
Шахназаров
91
Зайцев
91
Зайцев
7
Шахназаров
8
Авакян
38
Митин
38
Митин
8
Авакян
19
Антипенко
9
Сиваев
9
Сиваев
19
Антипенко
Остались в запасе
Металлург Л
Рязань
18
Андрей Карасев
ЦЗ
84
Илья Молтенинов
ЦФ
21
Евгений Костин
ЦП
1
Иван Скрипник
ВР
Главный тренер
Сергей Машнин
17
Эльбрус Танделов
ЦП
27
Сергей Правкин
ВР
Главный тренер
Гарник Авалян
Остались в запасе
18
Андрей Карасев
ЦЗ
84
Илья Молтенинов
ЦФ
21
Евгений Костин
ЦП
1
Иван Скрипник
ВР
Остались в запасе
17
Эльбрус Танделов
ЦП
27
Сергей Правкин
ВР
Главный тренер
Сергей Машнин
Главный тренер
Гарник Авалян
Статистика матча Металлург Л - Рязань
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Металлург Л
1 : 2
24.10.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Родина-М
0 : 3
17.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Металлург Л
2 : 0
03.10.2026
Зенит
Рязань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Рязань
3 : 3
31.10.2026
Строгино
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
СКА-Хабаровск-2
3 : 1
25.10.2026
Рязань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Рязань
1 : 0
17.10.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Спартак Т
0 : 0
10.10.2026
Рязань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Рязань
4 : 0
04.10.2026
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Кузнецов
(Иваново)
Стадион:
Металлург
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