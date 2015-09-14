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Крылья Советов - Мордовия
Крылья Советов - Мордовия: обзор матча 14 сентября 2015
Крылья Советов
14.09.2015, понедельник, 18:30
Россия. Премьер-лига, 8 тур
1 : 0
Завершен
Мордовия
30'
Г. Габулов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Мордовия
Замена
А. Чочиев
️️️️
Г. Габулов
90'
+2
Замена
Ж. Симайс
️️️️
Й. Молло
85'
81'
Замена
Е. Шипицин
️️️️
Д. Ле Таллек
71'
Желтая карточка
Д. Стеванович
68'
Замена
Д. Сысуев
️️️️
Р. Мухаметшин
59'
Замена
Я. Джало
️️️️
А. Иванов
Желтая карточка
Надсон
50'
ГОЛ! 1:0!
Г. Габулов
Пас отдал
Й. Молло
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
14
Евгений Конюхов
ВР
4
Шелдон Бато
ЛЗ
30
Надсон
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
20
Алексей Померко
ОП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
21
Станислав Драгун
ЦП
89
Йоан Молло
ЦП
8
Георгий Габулов
ЦП
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Мордовия
77
Нукри Ревишвили
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
40
Милан Перендиа
ЦЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
84
Олег Власов
ЛП
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
16
Далибор Стеванович
ОП
23
Руслан Мухаметшин
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Гордеев
Крылья Советов
88
Виталий Шильников
ВР
22
Мирослав Лобанцев
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
23
Милан Родич
ЛЗ
12
Жерон Симайс
ЦЗ
23
Игорь Горбатенко
АП
11
Алан Чочиев
АП
91
Павел Яковлев
ПВ
Мордовия
25
Илья Чебану
ВР
1
Денис Шебанов
ВР
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
97
Томас Фибел
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
25
Евгений Шипицин
ЦП
8
Антон Бобер
ПП
16
Янник Джало
ПП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
22
Сергей Самодин
ЦФ
4-2-3-1
14
Конюхов
4
Бато
90
Бурлак
0
Таранов
30
Надсон
20
Померко
15
Цаллагов
21
Драгун
89
Молло
8
Габулов
12
Корниленко
4-2-3-1
77
Ревишвили
24
Шитов
44
Рыков
40
Перендиа
33
Гапон
6
Ле Таллек
16
Стеванович
88
Иванов
23
Мухаметшин
84
Власов
48
Луценко
89
Молло
12
Симайс
12
Симайс
89
Молло
8
Габулов
11
Чочиев
11
Чочиев
8
Габулов
23
Мухаметшин
8
Сысуев
8
Сысуев
23
Мухаметшин
6
Ле Таллек
25
Шипицин
25
Шипицин
6
Ле Таллек
88
Иванов
16
Джало
16
Джало
88
Иванов
Остались в запасе
Крылья Советов
Мордовия
88
Виталий Шильников
ВР
22
Мирослав Лобанцев
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
23
Милан Родич
ЛЗ
23
Игорь Горбатенко
АП
91
Павел Яковлев
ПВ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
25
Илья Чебану
ВР
1
Денис Шебанов
ВР
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
97
Томас Фибел
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
8
Антон Бобер
ПП
22
Сергей Самодин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Гордеев
Остались в запасе
88
Виталий Шильников
ВР
22
Мирослав Лобанцев
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
23
Милан Родич
ЛЗ
23
Игорь Горбатенко
АП
91
Павел Яковлев
ПВ
Остались в запасе
25
Илья Чебану
ВР
1
Денис Шебанов
ВР
23
Мамука Кобахидзе
ЛЗ
97
Томас Фибел
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
8
Антон Бобер
ПП
22
Сергей Самодин
ЦФ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Главный тренер
Андрей Гордеев
Статистика матча Крылья Советов - Мордовия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Матюнин
(Москва)
Помощники судьи:
Арам Петросян (Бронницы)
Адлан Хатуев (Грозный)
Инспектор:
Юрий Баскаков (Москва)
Стадион:
Металлург
Где смотреть матч:
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