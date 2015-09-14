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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тюмень - Тосно
Тюмень - Тосно: обзор матча 14 сентября 2015
Тюмень
14.09.2015, понедельник, 17:00
Россия. ФНЛ, 11 тур
1 : 0
Завершен
Тосно
13'
А. Пустозеров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тюмень - Тосно
Желтая карточка
В. Кичин
85'
83'
Замена
С. Прокофьев
️️️️
П. Голышев
74'
Замена
Д. Прошин
️️️️
А. Бочков
73'
Замена
В. Ильин
️️️️
Р. Мухаметшин
Замена
М. Маркин
️️️️
А. Пустозеров
69'
63'
Желтая карточка
С. Причиненко
Желтая карточка
И. Чудин
59'
45'
Желтая карточка
И. Михалев
24'
Замена
А. Пазин
️️️️
Н. Тимошин
Желтая карточка
А. Павленко
16'
ГОЛ! 1:0!
А. Пустозеров
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тюмень
35
Игорь Телков
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
77
Андрей Павленко
ЦЗ
4
Алексей Пустозеров
ЦП
13
Алексей Шляпкин
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Главный тренер
Александр Ивченко
Тосно
1
Евгений Кобозев
ВР
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
40
Никита Тимошин
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
5
Марцин Ковальчик
ПЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
23
Станислав Причиненко
ЛП
25
Андрей Бочков
ОП
4
Максим Астафьев
ПП
72
Павел Голышев
ЦФ
39
Илья Михалев
ЦФ
Тюмень
35
Артем Смирнов
ВР
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
4
Роман Локтионов
ЦЗ
8
Андрей Полин
ЦП
72
Сергей Кошелев
ЦП
93
Михаил Маркин
ЦФ
7
Александр Заславский
ЦФ
Тосно
1
Эдуард Байчора
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
11
Андрей Пазин
ОП
14
Дмитрий Прошин
ЦП
98
Владимир Ильин
ЦФ
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
3-2-4-1
35
Телков
7
Нежелев
91
Куликов
77
Павленко
2
Кичин
90
Шакуро
4
Пустозеров
4
Кленкин
27
Чудин
13
Шляпкин
9
Мамтов
4-1-3-2
1
Кобозев
5
Ковальчик
40
Тимошин
25
Смирнов
29
Мищенко
25
Бочков
4
Астафьев
9
Мухаметшин
23
Причиненко
39
Михалев
72
Голышев
4
Пустозеров
93
Маркин
93
Маркин
4
Пустозеров
25
Бочков
14
Прошин
14
Прошин
25
Бочков
40
Тимошин
11
Пазин
11
Пазин
40
Тимошин
9
Мухаметшин
98
Ильин
98
Ильин
9
Мухаметшин
72
Голышев
11
Прокофьев
11
Прокофьев
72
Голышев
Остались в запасе
Тюмень
Тосно
8
Андрей Полин
ЦП
72
Сергей Кошелев
ЦП
7
Александр Заславский
ЦФ
35
Артем Смирнов
ВР
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
4
Роман Локтионов
ЦЗ
Главный тренер
Александр Ивченко
1
Эдуард Байчора
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
Остались в запасе
8
Андрей Полин
ЦП
72
Сергей Кошелев
ЦП
7
Александр Заславский
ЦФ
35
Артем Смирнов
ВР
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
4
Роман Локтионов
ЦЗ
Остались в запасе
1
Эдуард Байчора
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
Главный тренер
Александр Ивченко
Статистика матча Тюмень - Тосно
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
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1 : 2
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0 : 1
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2 : 0
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Россия. Кубок, Финал
Тосно
2 : 1
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Авангард
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Тосно
1 : 2
05.05.2018
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Александр Егоров
(Саранск)
Стадион:
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