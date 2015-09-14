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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Арсенал-2 - Торпедо
Арсенал-2 - Торпедо: обзор матча 14 сентября 2015
Арсенал-2
14.09.2015, понедельник, 14:00
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 9 тур
2 : 0
Завершен
Торпедо
31'
П. Сергеев
43'
П. Сергеев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал-2 - Торпедо
Замена
А. Лобзин
️️️️
Д. Стародуб
90'
Замена
Р. Изотов
️️️️
А. Базанов
87'
Замена
Н. Сорокин
️️️️
С. Игнатьев
84'
Замена
А. Закарлюка
️️️️
П. Сергеев
77'
66'
Замена
И. Мельников
️️️️
К. Подкорытов
46'
Замена
А. Степанов
️️️️
Ю. Петраков
46'
Замена
Ф. Дворецков
️️️️
Н. Погребняк
46'
Замена
Е. Ежов
️️️️
С. Тюпиков
ГОЛ! 2:0!
П. Сергеев
43'
ГОЛ! 1:0!
П. Сергеев
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал-2
35
Максим Староверов
ВР
2
Александр Чибиров
ЦЗ
55
Артур Фарион
ЦЗ
92
Андрей Налетов
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
27
Сергей Игнатьев
ЛП
21
Александр Крючков
ОП
33
Александр Котенко
ЦП
73
Ренат Гагиты
ЦП
20
Павел Сергеев
ЦП
11
Алексей Базанов
ЦФ
Главный тренер
Василий Рожнов
Торпедо
31
Тимур Багаутдинов
ВР
4
Андрей Ширяев
ЦЗ
28
Николай Погребняк
ЦЗ
2
Сергей Шумейко
ЦЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
25
Дмитрий Соколов
ЛП
57
Константин Подкорытов
ЦП
6
Константин Павлов
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
77
Юрий Петраков
ПП
77
Сергей Тюпиков
ЦФ
Главный тренер
Валерий Петраков
Арсенал-2
36
Михаил Левашов
ВР
2
Никита Сорокин
ЦЗ
40
Павел Борисов
ЦЗ
27
Артем Мингазов
ОП
9
Роман Изотов
ЦФ
26
Аркадий Лобзин
ЦФ
17
Александр Закарлюка
ЦФ
Торпедо
89
Никита Игнатов
ВР
66
Евгений Ежов
ЛЗ
95
Даниил Савичев
ЦП
22
Филипп Дворецков
ЦП
32
Иван Мельников
ЦП
67
Валерий Скородумов
ЦФ
30
Александр Степанов
ЦФ
4-1-4-1
35
Староверов
2
Чибиров
55
Фарион
92
Налетов
11
Стародуб
21
Крючков
27
Игнатьев
73
Гагиты
20
Сергеев
33
Котенко
11
Базанов
4-4-1-1
31
Багаутдинов
28
Погребняк
2
Шумейко
6
Шустиков
4
Ширяев
77
Петраков
57
Подкорытов
6
Павлов
25
Соколов
18
Кертанов
77
Тюпиков
11
Базанов
9
Изотов
9
Изотов
11
Базанов
27
Игнатьев
2
Сорокин
2
Сорокин
27
Игнатьев
11
Стародуб
26
Лобзин
26
Лобзин
11
Стародуб
20
Сергеев
17
Закарлюка
17
Закарлюка
20
Сергеев
77
Петраков
30
Степанов
30
Степанов
77
Петраков
28
Погребняк
22
Дворецков
22
Дворецков
28
Погребняк
77
Тюпиков
66
Ежов
66
Ежов
77
Тюпиков
57
Подкорытов
32
Мельников
32
Мельников
57
Подкорытов
Остались в запасе
Арсенал-2
Торпедо
40
Павел Борисов
ЦЗ
27
Артем Мингазов
ОП
36
Михаил Левашов
ВР
Главный тренер
Василий Рожнов
67
Валерий Скородумов
ЦФ
95
Даниил Савичев
ЦП
89
Никита Игнатов
ВР
Главный тренер
Валерий Петраков
Остались в запасе
40
Павел Борисов
ЦЗ
27
Артем Мингазов
ОП
36
Михаил Левашов
ВР
Остались в запасе
67
Валерий Скородумов
ЦФ
95
Даниил Савичев
ЦП
89
Никита Игнатов
ВР
Главный тренер
Василий Рожнов
Главный тренер
Валерий Петраков
Статистика матча Арсенал-2 - Торпедо
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Ротор-2
1 : 1
31.10.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Арсенал-2
0 : 1
25.10.2026
Квант
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Салют
3 : 0
17.10.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Арсенал-2
1 : 0
11.10.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Родина-М
1 : 0
03.10.2026
Арсенал-2
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
- : -
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Илья Бугров
(Рыбинск)
Стадион:
ДЮСШ "Арсенал"
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