Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Томь
Енисей - Томь: обзор матча 14 сентября 2015
Енисей
14.09.2015, понедельник, 15:00
Россия. ФНЛ, 11 тур
1 : 2
Завершен
Томь
23'
Х. Эдуардо Лескано
30'
П. Нехайчик
84'
А. Лях
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - Томь
90'
Замена
Д. Чалов
️️️️
А. Пугин
Замена
А. Скворцов
️️️️
И. Гультяев
89'
Замена
И. Шабаев
️️️️
А. Хрущев
86'
84'
ГОЛ! 1:2!
А. Лях
Замена
А. Мануковский
️️️️
А. Фатуллаев
76'
65'
Замена
Г. Нуров
️️️️
К. Погребняк
46'
Замена
А. Лях
️️️️
А. Ярмолицкий
Желтая карточка
А. Хрущев
45'
35'
Желтая карточка
А. Ярмолицкий
30'
ГОЛ! 1:1!
П. Нехайчик
ГОЛ! 1:0!
Х. Эдуардо Лескано
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
88
Гиорги Шелия
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
80
Евгений Качан
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
17
Алексей Хрущев
ЛП
15
Азим Фатуллаев
ОП
10
Азер Алиев
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
88
Виталий Галыш
АП
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ежуров
Томь
77
Олег Чуваев
ВР
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
22
Петр Тен
ПЗ
17
Алексей Пугин
ЛП
33
Павел Нехайчик
ЛП
5
Петр Немов
ОП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
80
Игорь Климов
ЦЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
10
Алексей Исаев
ОП
8
Александр Мануковский
ЦП
92
Алексей Скворцов
ЦФ
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
Томь
1
Алексей Солосин
ВР
4
Даниил Чалов
ЦЗ
90
Андрей Лях
ОП
92
Валерий Чуперка
ЦП
94
Георгий Нуров
АП
26
Александр Черевко
ЦФ
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
4-1-3-1-1
88
Шелия
23
Чернов
23
Васильев
80
Качан
35
Гультяев
15
Фатуллаев
17
Хрущев
8
Иванов
10
Алиев
88
Галыш
23
Лескано
3-3-3-1
77
Чуваев
25
Ярмолицкий
26
Бендзь
25
Йиранек
22
Тен
5
Немов
11
Темников
17
Пугин
10
Кузнецов
33
Нехайчик
9
Погребняк
35
Гультяев
92
Скворцов
92
Скворцов
35
Гультяев
17
Хрущев
22
Шабаев
22
Шабаев
17
Хрущев
15
Фатуллаев
8
Мануковский
8
Мануковский
15
Фатуллаев
17
Пугин
4
Чалов
4
Чалов
17
Пугин
25
Ярмолицкий
90
Лях
90
Лях
25
Ярмолицкий
9
Погребняк
94
Нуров
94
Нуров
9
Погребняк
Остались в запасе
Енисей
Томь
1
Михаил Опарин
ВР
80
Игорь Климов
ЦЗ
10
Алексей Исаев
ОП
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ежуров
1
Алексей Солосин
ВР
92
Валерий Чуперка
ЦП
26
Александр Черевко
ЦФ
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
Остались в запасе
1
Михаил Опарин
ВР
80
Игорь Климов
ЦЗ
10
Алексей Исаев
ОП
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
Остались в запасе
1
Алексей Солосин
ВР
92
Валерий Чуперка
ЦП
26
Александр Черевко
ЦФ
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ежуров
Статистика матча Енисей - Томь
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Сельдяков
(Балашиха)
Стадион:
Центральный
Новости команд
Все
Енисей
Томь
Радимов назвал самого честного соперника в карьере
15 ноября
6
Первая лига. «Енисей» Тихонова сенсационно победил в манеже «Сочи» (3:0)
8 ноября
2
Тихонов сделал заявление о возвращении в «Енисей»
5 ноября
5
«Енисей» – «Нижний Новгород»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Кубок России: шансы «Енисея» и «Нижнего Новгорода» на победу в матче 6 раунда
3 ноября
Радимов назвал самого честного соперника в карьере
15 ноября
6
Первая лига. «Енисей» Тихонова сенсационно победил в манеже «Сочи» (3:0)
8 ноября
2
Тихонов сделал заявление о возвращении в «Енисей»
5 ноября
5
«Енисей» – «Нижний Новгород»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Кубок России: шансы «Енисея» и «Нижнего Новгорода» на победу в матче 6 раунда
3 ноября
Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет
31 августа
1
Экс-игрок «Томи» утонул в озере
9 июля
1
Экс-футболист «Спартака» закончил карьеру в 38 лет
25 мая
6
РФС через суд взыскивает с закрытой «Томи» 42 миллиона рублей
2025.07.24 19:53
3
Экс-футболист «Томи» угрожал зарезать ножницами чемпиона НБА
2024.02.05 21:46
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+