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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Депортиво
Райо Вальекано - Депортиво: обзор матча 14 сентября 2015
Райо Вальекано
14.09.2015, понедельник, 21:30
Испания. Примера, 3 тур
1 : 3
Завершен
Депортиво
27'
А. Эмбарба
7'
С. Боргес
28'
Л. Альберто
61'
Луизиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Райо Вальекано - Депортиво
Замена
Л. Фаринья
️️️️
П. Эрнандес
80'
78'
Замена
А. Лопо
️️️️
А. Аррибас
Вторая желтая
П. Эберт
77'
Желтая карточка
Д. Льоренте
73'
72'
Замена
Х. Домингес
️️️️
Хуанфран
64'
Замена
Луизиньо
️️️️
Л. Альберто
Замена
Манушу
️️️️
Х. Гуэрра
62'
Замена
Л. Бангура
️️️️
Куини
62'
61'
ГОЛ! 1:3!
Луизиньо
Пас отдал
П. Москера
45'
Желтая карточка
А. Аррибас
Желтая карточка
П. Эберт
35'
32'
Желтая карточка
Лауре
28'
ГОЛ! 1:2!
Л. Альберто
ГОЛ! 1:1!
А. Эмбарба
Пас отдал
Р. Баэна
27'
7'
ГОЛ! 0:1!
С. Боргес
Пас отдал
Л. Альберто
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
1
Хуан Карлос
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
4
Антонио Амайя
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
20
Патрик Эберт
ЛП
15
Рауль Баэна
ЦП
10
Роберто Трасоррас
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
24
Хави Гуэрра
ЦФ
Депортиво
1
Герман Люкс
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
15
Лауре
ЦЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
5
Селсо Боргес
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
18
Луис Альберто
АП
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Райо Вальекано
48
Алекс Кампос
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
11
Луис Фаринья
ЦП
19
Хосабед Санчес
ЦП
7
Ласс Бангура
ЦФ
9
Манушу
ЦФ
Депортиво
25
Ману
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
22
Альберто Лопо
ЦЗ
28
Хуан Домингес
ЦП
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
10
Федерико Картабия
ПВ
33
Джонатан Родригес
ЦФ
4-3-2-1
1
Хуан Карлос
22
Мартинес
3
Льоренте
4
Амайя
17
Куини
20
Эберт
10
Трасоррас
15
Баэна
19
Эрнандес
23
Эмбарба
24
Гуэрра
4-4-1-1
1
Люкс
15
Лауре
14
Аррибас
26
Сидней
3
Наварро
76
Файр
5
Москера
24
Хуанфран
5
Боргес
18
Альберто
7
Лукас
19
Эрнандес
11
Фаринья
11
Фаринья
19
Эрнандес
17
Куини
7
Бангура
7
Бангура
17
Куини
24
Гуэрра
9
Манушу
9
Манушу
24
Гуэрра
18
Альберто
16
Луизиньо
16
Луизиньо
18
Альберто
14
Аррибас
22
Лопо
22
Лопо
14
Аррибас
24
Хуанфран
28
Домингес
28
Домингес
24
Хуанфран
Остались в запасе
Райо Вальекано
Депортиво
48
Алекс Кампос
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
19
Хосабед Санчес
ЦП
10
Федерико Картабия
ПВ
25
Ману
ВР
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
33
Джонатан Родригес
ЦФ
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Остались в запасе
48
Алекс Кампос
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
19
Хосабед Санчес
ЦП
Остались в запасе
10
Федерико Картабия
ПВ
25
Ману
ВР
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
33
Джонатан Родригес
ЦФ
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Статистика матча Райо Вальекано - Депортиво
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Главный судья:
Рикардо де Бургос Бенгоэчеа
(Бильбао)
Стадион:
Вальекас
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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