Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Зенит-2
СКА-Хабаровск - Зенит-2: обзор матча 14 сентября 2015
СКА-Хабаровск
14.09.2015, понедельник, 12:00
Россия. ФНЛ, 11 тур
2 : 1
Завершен
Зенит-2
61'
К. Базелюк
84'
В. Кармазиненко
65'
П. Киреенко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Зенит-2
86'
Желтая карточка
К. Троянов
ГОЛ! 2:1!
В. Кармазиненко
84'
Замена
А. Киреев
️️️️
С. Ваганов
81'
80'
Замена
А. Вяткин
️️️️
М. Палиенко
Замена
В. Кармазиненко
️️️️
К. Базелюк
79'
Желтая карточка
Н. Безлихотнов
74'
74'
Замена
К. Троянов
️️️️
Д. Ткачук
Замена
Д. Гатикоев
️️️️
К. Аладашвили
66'
65'
ГОЛ! 1:1!
П. Киреенко
61'
Замена
Е. Марков
️️️️
К. Лобов
ГОЛ! 1:0!
К. Базелюк
61'
48'
Желтая карточка
И. Зуев
46'
Замена
П. Киреенко
️️️️
Д. Ящук
Замена
Н. Безлихотнов
️️️️
Г. Ходжава
46'
Желтая карточка
И. Удалый
34'
Желтая карточка
К. Аладашвили
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
99
Юрий Дюпин
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
85
Михаил Попов
ЛЗ
11
Кахабер Аладашвили
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
5
Антон Купчин
ПЗ
23
Сергей Ваганов
ЦП
28
Гоча Ходжава
ЦП
15
Валерий Сорокин
ПП
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Александр Григорян
Зенит-2
96
Игорь Обухов
ВР
55
Константин Лобов
ЛЗ
4
Андрей Васильев
ЛЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
91
Данила Ящук
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
22
Андрей Иванов
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
18
Артем Попов
ПВ
Главный тренер
Владислав Радимов
СКА-Хабаровск
1
Ренат Соколов
ВР
88
Андрей Киреев
ЦЗ
18
Павел Карасев
ОП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
11
Ризван Умаров
ЦФ
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
23
Давид Гатикоев
ЦФ
Зенит-2
23
Егор Бабурин
ВР
55
Артем Вяткин
ЦЗ
13
Павел Киреенко
ЛВ
79
Константин Троянов
ОП
20
Евгений Марков
ЦФ
3-2-3-1
99
Дюпин
11
Аладашвили
3
Удалый
5
Микуцкис
85
Попов
5
Купчин
23
Ваганов
28
Ходжава
15
Сорокин
10
Базелюк
3-4-3
96
Обухов
55
Лобов
58
Зуев
4
Васильев
94
Евсеев
5
Зинков
22
Иванов
91
Ящук
18
Попов
99
Палиенко
31
Ткачук
28
Ходжава
90
Безлихотнов
90
Безлихотнов
28
Ходжава
23
Ваганов
88
Киреев
88
Киреев
23
Ваганов
10
Базелюк
8
Кармазиненко
8
Кармазиненко
10
Базелюк
11
Аладашвили
23
Гатикоев
23
Гатикоев
11
Аладашвили
91
Ящук
13
Киреенко
13
Киреенко
91
Ящук
31
Ткачук
79
Троянов
79
Троянов
31
Ткачук
99
Палиенко
55
Вяткин
55
Вяткин
99
Палиенко
55
Лобов
20
Марков
20
Марков
55
Лобов
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Зенит-2
1
Ренат Соколов
ВР
18
Павел Карасев
ОП
11
Ризван Умаров
ЦФ
Главный тренер
Александр Григорян
23
Егор Бабурин
ВР
Главный тренер
Владислав Радимов
Остались в запасе
1
Ренат Соколов
ВР
18
Павел Карасев
ОП
11
Ризван Умаров
ЦФ
Остались в запасе
23
Егор Бабурин
ВР
Главный тренер
Александр Григорян
Главный тренер
Владислав Радимов
Статистика матча СКА-Хабаровск - Зенит-2
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Динамо Ставрополь
1 : 3
17.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Иртыш
0 : 2
19.09.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Динамо-2
0 : 3
12.09.2026
Зенит-2
Информация о матче
Главный судья:
Антон Анопа
(Благовещенск)
Стадион:
им. В.И. Ленина
Новости команд
Все
СКА-Хабаровск
Зенит-2
Все участники группы «Золото» Второй лиги на новый сезон
15 ноября
Первая лига России: шансы «СКА-Хабаровска» и «Ленинградца» на победу в матче 19 тура
14 ноября
«Ленинградец» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Кубок России: шансы «Ленинградца» и «СКА-Хабаровска» на победу в матче 6 раунда
3 ноября
«Нефтехимик» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Первая лига России: шансы «СКА-Хабаровска» и «Ленинградца» на победу в матче 19 тура
14 ноября
«Ленинградец» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Кубок России: шансы «Ленинградца» и «СКА-Хабаровска» на победу в матче 6 раунда
3 ноября
«Нефтехимик» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Первая лига России: шансы «Нефтехимика» и «СКА-Хабаровска» на победу в матче 16-го тура
30 октября
Все участники группы «Золото» Второй лиги на новый сезон
15 ноября
Определены участники и даты проведения стыков Второй лиги
20 октября
«Тюмень» – «Зенит-2»: кто победит в матче 12 тура Второй лиги А 2026/2027
2 октября
«Зенит-2» досрочно повысился в классе
19 сентября
3
Игрок «Зенита-2» повторил знаменитый гол Аршавина Левенцу из 2008 года
19 сентября
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+