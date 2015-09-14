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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Армавир
Шинник - Армавир: обзор матча 14 сентября 2015
Шинник
14.09.2015, понедельник, 18:30
Россия. ФНЛ, 11 тур
3 : 0
Завершен
Армавир
61'
Н. Маляров
75'
М. Земсков
78'
А. Митасов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - Армавир
89'
Желтая карточка
К. Морозов
Замена
А. Мязин
️️️️
А. Павленко
83'
Замена
М. Платика
️️️️
Н. Маляров
80'
ГОЛ! 3:0!
А. Митасов
78'
ГОЛ! 2:0!
М. Земсков
75'
71'
Желтая карточка
М. Комаров
71'
Замена
И. Падерин
️️️️
А. Степанов
Замена
И. Подоляк
️️️️
В. Сиротов
70'
65'
Желтая карточка
Д. Хурцидзе
Пенальти не реализован!
Н. Маляров
65'
64'
Замена
А. Алексанян
️️️️
Д. Буранов
Замена
А. Митасов
️️️️
М. Султонов
62'
ГОЛ! 1:0!
Н. Маляров
61'
46'
Замена
Л. Джаркава
️️️️
И. Мамаханов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
16
Дмитрий Яшин
ВР
15
Валерий Цховребов
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
20
Роман Войдель
ЛП
7
Никита Маляров
ЦП
8
Александр Павленко
ЦП
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
92
Артем Щадин
АП
37
Владислав Сиротов
ПП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
8
Михаил Земсков
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Армавир
27
Михаил Комаров
ВР
99
Константин Морозов
ЛЗ
23
Иван Мамаханов
ЦЗ
94
Александр Степанов
ЦЗ
20
Раде Дугалич
ЦЗ
88
Данила Буранов
ЦП
63
Дмитрий Рыжов
ЦП
3
Артем Воронкин
ЦП
10
Давид Хурцидзе
АП
34
Жан-Жак Бугуи
ЦФ
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
Шинник
1
Александр Малышев
ВР
49
Иван Зынин
ЦЗ
5
Михаил Платика
ЦП
9
Артем Митасов
ЦП
13
Арсен Айрапетян
АП
20
Иван Подоляк
ЦФ
87
Андрей Мязин
ЦФ
Армавир
71
Сергей Ревякин
ВР
19
Артак Алексанян
ЦЗ
10
Игорь Падерин
ЦП
17
Александр Васильев
ЦП
88
Леван Джаркава
ПП
9
Рамазан Исаев
ЦФ
11
Ираклий Геперидзе
ЦФ
2-5-2-1
16
Яшин
15
Цховребов
6
Беляев
20
Войдель
7
Маляров
8
Павленко
7
Никитинский
37
Сиротов
92
Щадин
28
Султонов
8
Земсков
4-3-1-2
27
Комаров
23
Мамаханов
94
Степанов
20
Дугалич
99
Морозов
88
Буранов
63
Рыжов
3
Воронкин
10
Хурцидзе
10
Амбарцумян
34
Бугуи
37
Сиротов
20
Подоляк
20
Подоляк
37
Сиротов
7
Маляров
5
Платика
5
Платика
7
Маляров
28
Султонов
9
Митасов
9
Митасов
28
Султонов
8
Павленко
87
Мязин
87
Мязин
8
Павленко
88
Буранов
19
Алексанян
19
Алексанян
88
Буранов
94
Степанов
10
Падерин
10
Падерин
94
Степанов
23
Мамаханов
88
Джаркава
88
Джаркава
23
Мамаханов
Остались в запасе
Шинник
Армавир
49
Иван Зынин
ЦЗ
13
Арсен Айрапетян
АП
1
Александр Малышев
ВР
Главный тренер
Александр Побегалов
9
Рамазан Исаев
ЦФ
71
Сергей Ревякин
ВР
17
Александр Васильев
ЦП
11
Ираклий Геперидзе
ЦФ
Остались в запасе
49
Иван Зынин
ЦЗ
13
Арсен Айрапетян
АП
1
Александр Малышев
ВР
Остались в запасе
9
Рамазан Исаев
ЦФ
71
Сергей Ревякин
ВР
17
Александр Васильев
ЦП
11
Ираклий Геперидзе
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Шинник - Армавир
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Армавир
Россия. Кубок, 1/256 финала
Динамо Ставрополь
3 : 0
17.08.2022
Армавир
Россия. ФНЛ, 27 тур
Балтика
2 : 0
15.03.2020
Армавир
Россия. ФНЛ, 26 тур
Армавир
1 : 0
09.03.2020
Факел
Россия. ФНЛ, 25 тур
Чайка
1 : 0
23.11.2019
Армавир
Россия. ФНЛ, 24 тур
Армавир
2 : 1
17.11.2019
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Денис Шпилев
(Белгород)
Стадион:
Шинник
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