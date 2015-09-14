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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Динамо Бр - Тамбов
Динамо Бр - Тамбов: обзор матча 14 сентября 2015
Динамо Бр
14.09.2015, понедельник, 18:00
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 9 тур
1 : 2
Завершен
Тамбов
21'
А. Акопян
11'
Н. Андреев
90'
А. Часовских
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо Бр - Тамбов
90'
Замена
М. Петров
️️️️
А. Архипов
Замена
Д. Пикатов
️️️️
А. Сальников
90'
90'
ГОЛ! 1:2!
А. Часовских
84'
Замена
В. Свистунов
️️️️
Н. Андреев
82'
Желтая карточка
С. Коротков
80'
Замена
М. Тыняный
️️️️
И. Спицын
Замена
Д. Фролов
️️️️
А. Акопян
69'
65'
Замена
А. Часовских
️️️️
Р. Григорян
65'
Замена
А. Зяблов
️️️️
О. Чернышов
Замена
Н. Бондарев
️️️️
С. Синяев
61'
Вторая желтая
А. Сычев
52'
Замена
Д. Авраменко
️️️️
Н. Бондаренко
46'
Замена
А. Ефременко
️️️️
В. Семин
46'
32'
Желтая карточка
А. Михалев
Желтая карточка
А. Сальников
29'
ГОЛ! 1:1!
А. Акопян
21'
Желтая карточка
А. Сычев
14'
11'
ГОЛ! 0:1!
Н. Андреев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Бр
90
Владимир Мухин
ВР
5
Никита Бондаренко
ЦЗ
35
Евгений Синица
ЦЗ
23
Павел Томилин
ЦЗ
9
Александр Фомичев
ЦЗ
4
Аркадий Акопян
ЛП
9
Никита Имуллин
ОП
32
Александр Сычев
ЦП
47
Андрей Сальников
ЦФ
2
Владимир Семин
ЦФ
25
Сергей Синяев
ЦФ
Главный тренер
Олег Гарин
Тамбов
1
Даниил Гавиловский
ВР
20
Сергей Коротков
ЦЗ
81
Константин Зимулька
ЦЗ
19
Алексей Михалев
ЦЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
18
Илья Спицын
ЦП
28
Роман Григорян
ЦП
31
Сергей Васильев
ЦП
21
Никита Андреев
ПП
7
Олег Чернышов
ПВ
9
Артем Архипов
ЦФ
Динамо Бр
14
Вадим Карпов
ВР
21
Артур Ефременко
ЦЗ
7
Никита Бондарев
ЦП
20
Дмитрий Пикатов
ПВ
17
Денис Фролов
ЦФ
12
Дмитрий Авраменко
ЦФ
20
Андрей Рыченков
ЦФ
Тамбов
1
Александр Баженов
ВР
3
Святослав Шабанов
ЦЗ
37
Александр Зяблов
ЦП
17
Максим Петров
ЦП
15
Андрей Часовских
ЦФ
3
Михаил Тыняный
ЦФ
68
Виктор Свистунов
ЦФ
4-1-2-3
90
Мухин
5
Бондаренко
23
Томилин
9
Фомичев
35
Синица
9
Имуллин
4
Акопян
32
Сычев
25
Синяев
2
Семин
47
Сальников
4-4-1-1
1
Гавиловский
22
Рыбин
81
Зимулька
19
Михалев
20
Коротков
21
Андреев
28
Григорян
31
Васильев
18
Спицын
7
Чернышов
9
Архипов
47
Сальников
20
Пикатов
20
Пикатов
47
Сальников
4
Акопян
17
Фролов
17
Фролов
4
Акопян
25
Синяев
7
Бондарев
7
Бондарев
25
Синяев
5
Бондаренко
12
Авраменко
12
Авраменко
5
Бондаренко
2
Семин
21
Ефременко
21
Ефременко
2
Семин
7
Чернышов
37
Зяблов
37
Зяблов
7
Чернышов
28
Григорян
15
Часовских
15
Часовских
28
Григорян
18
Спицын
3
Тыняный
3
Тыняный
18
Спицын
21
Андреев
68
Свистунов
68
Свистунов
21
Андреев
9
Архипов
17
Петров
17
Петров
9
Архипов
Остались в запасе
Динамо Бр
Тамбов
20
Андрей Рыченков
ЦФ
14
Вадим Карпов
ВР
Главный тренер
Олег Гарин
3
Святослав Шабанов
ЦЗ
1
Александр Баженов
ВР
Остались в запасе
20
Андрей Рыченков
ЦФ
14
Вадим Карпов
ВР
Остались в запасе
3
Святослав Шабанов
ЦЗ
1
Александр Баженов
ВР
Главный тренер
Олег Гарин
Статистика матча Динамо Бр - Тамбов
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Динамо Бр
1 : 1
15.11.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Динамо Киров
3 : 1
08.11.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Динамо Бр
1 : 4
18.10.2026
Калуга
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Тамбов
1 : 5
16.05.2021
Зенит
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ахмат
3 : 1
07.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
2 : 0
02.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Тамбов
2 : 5
24.04.2021
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
4 : 0
18.04.2021
Тамбов
Информация о матче
Главный судья:
Павел Шадыханов
(Москва)
Стадион:
Динамо
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