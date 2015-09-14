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АПЛ 2026/2027
Вест Хэм - Ньюкасл
Вест Хэм - Ньюкасл: обзор матча 14 сентября 2015
Вест Хэм
14.09.2015, понедельник, 22:00
Англия. Премьер-лига, 5 тур
2 : 0
Завершен
Ньюкасл
9'
Д. Пайет
48'
Д. Пайет
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Ньюкасл
Замена
Э. Кэрролл
️️️️
В. Мозес
88'
79'
Замена
Р. Ааронс
️️️️
Д. Вейналдум
60'
Замена
А. Перес
️️️️
Ф. Товен
60'
Замена
С. Де Йонг
️️️️
В. Анита
Замена
П. Мба Обьянг
️️️️
М. Ланзини
59'
57'
Желтая карточка
Д. Янмат
ГОЛ! 2:0!
Д. Пайет
48'
Замена
К. Дженкинсон
️️️️
А. Огбонна
42'
30'
Желтая карточка
Д. Коулбэк
ГОЛ! 1:0!
Д. Пайет
Пас отдал
М. Нобл
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
12
Даррен Рэндольф
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ПЗ
8
Шейку Куяте
ЛП
10
Димитри Пайет
АП
22
Мануэль Ланзини
АП
16
Марк Нобл
ПП
11
Виктор Мозес
ПП
25
Диафра Сахо
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
6
Вурнон Анита
ОП
4
Джек Коулбэк
ОП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
10
Флориан Товен
ПВ
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Вест Хэм
1
Рафаэль Шпигель
ВР
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
18
Майкл Антонио
ЦФ
18
Никица Елавич
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
17
Роландо Ааронс
ЛВ
6
Сим Де Йонг
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
22
Айосе Перес
ЦФ
94
Йоан Гуффран
ЦФ
4-3-2-1
12
Рэндольф
3
Крессуэлл
21
Огбонна
23
Рид
5
Томкинс
8
Куяте
16
Нобл
11
Мозес
22
Ланзини
10
Пайет
25
Сахо
4-2-2-1-1
23
Крул
22
Янмат
2
Колоччини
99
Мбемба
21
Айдара
6
Анита
4
Коулбэк
17
Сиссоко
23
Вейналдум
10
Товен
61
Сиссе
21
Огбонна
6
Дженкинсон
6
Дженкинсон
21
Огбонна
22
Ланзини
14
Мба Обьянг
14
Мба Обьянг
22
Ланзини
11
Мозес
9
Кэрролл
9
Кэрролл
11
Мозес
23
Вейналдум
17
Ааронс
17
Ааронс
23
Вейналдум
6
Анита
6
Де Йонг
6
Де Йонг
6
Анита
10
Товен
22
Перес
22
Перес
10
Товен
Остались в запасе
Вест Хэм
Ньюкасл
1
Рафаэль Шпигель
ВР
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
18
Майкл Антонио
ЦФ
18
Никица Елавич
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
1
Карл Дарлоу
ВР
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
32
Габриэль Обертан
ПП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Остались в запасе
1
Рафаэль Шпигель
ВР
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
18
Майкл Антонио
ЦФ
18
Никица Елавич
ЦФ
Остались в запасе
1
Карл Дарлоу
ВР
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
32
Габриэль Обертан
ПП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Главный тренер
Стив Макларен
Статистика матча Вест Хэм - Ньюкасл
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Аптон Парк
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
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