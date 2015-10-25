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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Наполи
Кьево - Наполи: обзор матча 25 октября 2015
Кьево
25.10.2015, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 9 тур
0 : 1
Завершен
Наполи
59'
Г. Игуаин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Наполи
89'
Желтая карточка
Д. Мертенс
83'
Замена
М. Габбиадини
️️️️
Г. Игуаин
Замена
Р. Инглесе
️️️️
А. Палоски
82'
77'
Замена
Д. Лопес
️️️️
М. Гамшик
Замена
С. Пеллисьер
️️️️
С. Пепе
72'
70'
Замена
Д. Мертенс
️️️️
Л. Инсинье
Замена
В. Бирса
️️️️
Д. Пинци
64'
59'
ГОЛ! 0:1!
Г. Игуаин
Пас отдал
Ф. Гулам
Желтая карточка
Р. Меджиорини
54'
46'
Желтая карточка
К. Кулибали
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
1
Альбано Биццарри
ВР
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
69
Никола Ригони
ОП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
17
Марек Гамшик
ЦП
25
Аллан
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Кьево
90
Андреа Секулин
ВР
32
Вальтер Брессан
ВР
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
10
Андерс Кристиансен
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
45
Роберто Инглесе
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
40
Поль-Жозе М'Поку
ЦФ
Наполи
22
Габриэл
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
23
Иван Стринич
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
5
Давид Лопес
ОП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
4-1-3-2
1
Биццарри
29
Каччиаторе
5
Гамберини
12
Цесар
18
Гобби
69
Ригони
3
Пепе
19
Кастро
3
Пинци
69
Меджиорини
9
Палоски
4-3-1-2
25
Рейна
4
Хюсай
39
Альбиоль
3
Кулибали
13
Гулам
17
Гамшик
25
Аллан
21
Жоржиньо
10
Инсинье
7
Кальехон
9
Игуаин
3
Пинци
23
Бирса
23
Бирса
3
Пинци
9
Палоски
45
Инглесе
45
Инглесе
9
Палоски
3
Пепе
31
Пеллисьер
31
Пеллисьер
3
Пепе
17
Гамшик
5
Лопес
5
Лопес
17
Гамшик
10
Инсинье
10
Мертенс
10
Мертенс
10
Инсинье
9
Игуаин
11
Габбиадини
11
Габбиадини
9
Игуаин
Остались в запасе
Кьево
Наполи
16
Иван Радованович
ОП
90
Андреа Секулин
ВР
32
Вальтер Брессан
ВР
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
10
Андерс Кристиансен
ЦП
40
Поль-Жозе М'Поку
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
15
Натаниэль Чалоба
ОП
22
Габриэл
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
23
Иван Стринич
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
16
Иван Радованович
ОП
90
Андреа Секулин
ВР
32
Вальтер Брессан
ВР
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
10
Андерс Кристиансен
ЦП
40
Поль-Жозе М'Поку
ЦФ
Остались в запасе
15
Натаниэль Чалоба
ОП
22
Габриэл
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
23
Иван Стринич
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
Главный тренер
Роландо Маран
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Кьево - Наполи
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Давиде Масса
(Империя)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3
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