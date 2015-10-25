Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - СКА-Хабаровск
Енисей - СКА-Хабаровск: обзор матча 25 октября 2015
Енисей
25.10.2015, воскресенье, 13:00
Россия. ФНЛ, 18 тур
2 : 0
Завершен
СКА-Хабаровск
40'
А. Исаев
87'
Э. Низамутдинов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - СКА-Хабаровск
Замена
С. Юсифов
️️️️
А. Алиев
90'
+1
ГОЛ! 2:0!
Э. Низамутдинов
87'
81'
Красная карточка
С. Алексеев
Замена
Э. Низамутдинов
️️️️
В. Галыш
76'
71'
Замена
В. Сорокин
️️️️
А. Купчин
69'
Желтая карточка
С. Ваганов
Замена
В. Чадов
️️️️
А. Исаев
68'
66'
Замена
С. Алексеев
️️️️
К. Базелюк
Желтая карточка
В. Галыш
61'
60'
Замена
А. Киреев
️️️️
П. Карасев
Замена
В. Лешонок
️️️️
А. Хрущев
58'
Желтая карточка
А. Хрущев
50'
46'
Замена
Д. Гатикоев
️️️️
К. Аладашвили
ГОЛ! 1:0!
А. Исаев
40'
Желтая карточка
И. Шабаев
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
88
Гиорги Шелия
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
17
Алексей Хрущев
ЛП
10
Алексей Исаев
ОП
15
Азим Фатуллаев
ОП
8
Егор Иванов
ЦП
10
Азер Алиев
ЦП
88
Виталий Галыш
АП
Главный тренер
Омари Тетрадзе
СКА-Хабаровск
99
Юрий Дюпин
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
85
Михаил Попов
ЛЗ
11
Кахабер Аладашвили
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
5
Антон Купчин
ПЗ
18
Павел Карасев
ОП
28
Гоча Ходжава
ЦП
23
Сергей Ваганов
ЦП
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Александр Григорян
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
80
Игорь Климов
ЦЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
13
Самир Юсифов
ЦП
92
Алексей Скворцов
ЦФ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
СКА-Хабаровск
1
Ренат Соколов
ВР
88
Андрей Киреев
ЦЗ
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
15
Валерий Сорокин
ПП
23
Давид Гатикоев
ЦФ
27
Сергей Алексеев
ЦФ
4-2-3-1
88
Шелия
23
Чернов
35
Гультяев
23
Васильев
22
Шабаев
10
Исаев
15
Фатуллаев
17
Хрущев
10
Алиев
8
Иванов
88
Галыш
3-3-2-1
99
Дюпин
11
Аладашвили
5
Эдиев
3
Удалый
5
Купчин
18
Карасев
85
Попов
28
Ходжава
23
Ваганов
10
Базелюк
10
Алиев
13
Юсифов
13
Юсифов
10
Алиев
17
Хрущев
9
Лешонок
9
Лешонок
17
Хрущев
88
Галыш
81
Низамутдинов
81
Низамутдинов
88
Галыш
10
Исаев
15
Чадов
15
Чадов
10
Исаев
18
Карасев
88
Киреев
88
Киреев
18
Карасев
5
Купчин
15
Сорокин
15
Сорокин
5
Купчин
11
Аладашвили
23
Гатикоев
23
Гатикоев
11
Аладашвили
10
Базелюк
27
Алексеев
27
Алексеев
10
Базелюк
Остались в запасе
Енисей
СКА-Хабаровск
92
Алексей Скворцов
ЦФ
1
Михаил Опарин
ВР
80
Игорь Климов
ЦЗ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
1
Ренат Соколов
ВР
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
Главный тренер
Александр Григорян
Остались в запасе
92
Алексей Скворцов
ЦФ
1
Михаил Опарин
ВР
80
Игорь Климов
ЦЗ
Остались в запасе
1
Ренат Соколов
ВР
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
Главный тренер
Омари Тетрадзе
Главный тренер
Александр Григорян
Статистика матча Енисей - СКА-Хабаровск
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Информация о матче
Главный судья:
Николай Волошин
(Смоленск)
Стадион:
Центральный
Новости команд
Все
Енисей
СКА-Хабаровск
Радимов назвал самого честного соперника в карьере
15 ноября
6
Первая лига России: шансы «СКА-Хабаровска» и «Ленинградца» на победу в матче 19 тура
14 ноября
Первая лига. «Енисей» Тихонова сенсационно победил в манеже «Сочи» (3:0)
8 ноября
2
Тихонов сделал заявление о возвращении в «Енисей»
5 ноября
5
«Ленинградец» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Радимов назвал самого честного соперника в карьере
15 ноября
6
Первая лига. «Енисей» Тихонова сенсационно победил в манеже «Сочи» (3:0)
8 ноября
2
Тихонов сделал заявление о возвращении в «Енисей»
5 ноября
5
«Енисей» – «Нижний Новгород»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Кубок России: шансы «Енисея» и «Нижнего Новгорода» на победу в матче 6 раунда
3 ноября
Первая лига России: шансы «СКА-Хабаровска» и «Ленинградца» на победу в матче 19 тура
14 ноября
«Ленинградец» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Кубок России: шансы «Ленинградца» и «СКА-Хабаровска» на победу в матче 6 раунда
3 ноября
«Нефтехимик» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Первая лига России: шансы «Нефтехимика» и «СКА-Хабаровска» на победу в матче 16-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+