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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Аугсбург
Боруссия Д - Аугсбург: обзор матча 25 октября 2015
Боруссия Д
25.10.2015, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 10 тур
5 : 1
Завершен
Аугсбург
18'
П. Обамеянг
21'
М. Ройс
33'
М. Ройс
85'
П. Обамеянг
90+1'
П. Обамеянг
49'
Р. Бобадилья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Аугсбург
ГОЛ! 5:1!
П. Обамеянг
90'
+1
ГОЛ! 4:1!
П. Обамеянг
Пас отдал
А. Рамос
85'
Замена
А. Рамос
️️️️
М. Ройс
82'
Замена
А. Янузай
️️️️
Г. Кастро
76'
Замена
Ю. Вайгль
️️️️
С. Бендер
76'
75'
Замена
Ч. Донь-Вон
️️️️
Д. Кор
73'
Желтая карточка
М. Фойлнер
60'
Желтая карточка
Т. Вернер
49'
ГОЛ! 3:1!
Р. Бобадилья
Пас отдал
Т. Вернер
46'
Замена
Я. Моравек
️️️️
П. Троховски
46'
Замена
Т. Вернер
️️️️
А. Эссвайн
ГОЛ! 3:0!
М. Ройс
Пас отдал
С. Кагава
33'
ГОЛ! 2:0!
М. Ройс
Пас отдал
С. Кагава
21'
ГОЛ! 1:0!
П. Обамеянг
Пас отдал
И. Гюндоган
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
8
Гонсало Кастро
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
18
Марко Ройс
АП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
15
Петр Троховски
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
8
Маркус Фойлнер
ЦП
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
33
Пак Чжу-Ху
ЛЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
7
Йонас Хофманн
ПВ
24
Аднан Янузай
ПВ
20
Адриан Рамос
ЦФ
Аугсбург
13
Александр Маннингер
ВР
26
Хонь Юнь-Хо
ЦЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
17
Тобиас Вернер
ЦП
30
Ян Моравек
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Бюрки
15
Хуммельс
19
Папастатопулос
28
Гинтер
29
Шмельцер
5
Бендер
8
Кастро
20
Гюндоган
18
Ройс
10
Кагава
7
Обамеянг
3-5-1-1
1
Хитц
24
Клаван
18
Кальсен-Бракер
30
Макс
15
Троховски
35
Эссвайн
10
Байер
8
Фойлнер
31
Кор
10
Ку Чжа-Чеол
25
Бобадилья
5
Бендер
5
Вайгль
5
Вайгль
5
Бендер
8
Кастро
24
Янузай
24
Янузай
8
Кастро
18
Ройс
20
Рамос
20
Рамос
18
Ройс
35
Эссвайн
17
Вернер
17
Вернер
35
Эссвайн
15
Троховски
30
Моравек
30
Моравек
15
Троховски
31
Кор
33
Чжи Донь-Вон
33
Чжи Донь-Вон
31
Кор
Остались в запасе
Боруссия Д
Аугсбург
7
Йонас Хофманн
ПВ
1
Роман Вайденфеллер
ВР
33
Пак Чжу-Ху
ЛЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
Главный тренер
Томас Тухель
13
Александр Маннингер
ВР
26
Хонь Юнь-Хо
ЦЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
7
Халил Алтынтоп
АП
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Остались в запасе
7
Йонас Хофманн
ПВ
1
Роман Вайденфеллер
ВР
33
Пак Чжу-Ху
ЛЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
Остались в запасе
13
Александр Маннингер
ВР
26
Хонь Юнь-Хо
ЦЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
7
Халил Алтынтоп
АП
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Статистика матча Боруссия Д - Аугсбург
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
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