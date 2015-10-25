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Боруссия М - Шальке-04
Боруссия М - Шальке-04: обзор матча 25 октября 2015
Боруссия М
25.10.2015, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 10 тур
3 : 1
Завершен
Шальке-04
32'
Л. Штиндль
70'
Раффаэл
84'
Ю. Корб
44'
А. Кристенсен (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Шальке-04
89'
Замена
Р. Нойштедтер
️️️️
Ф. Ди Санто
ГОЛ! 3:1!
Ю. Корб
Пас отдал
Раффаэл
84'
Замена
Т. Азар
️️️️
А. Хан
83'
80'
Красная карточка
Й. Гайс
80'
Желтая карточка
Ж. Матип
78'
Замена
Э. Чупо-Мотинг
️️️️
П. Хейбьерг
Замена
А. Хан
️️️️
И. Траоре
74'
73'
Замена
К. Хунтелаар
️️️️
Ж. Кайсара
72'
Желтая карточка
Б. Хеведес
Желтая карточка
Раффаэл
72'
ГОЛ! 2:1!
Раффаэл
70'
Замена
Х. Нордтвейт
️️️️
М. Дауд
57'
Желтая карточка
О. Вендт
52'
44'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
А. Кристенсен
Пенальти не реализован!
Л. Штиндль
32'
ГОЛ! 1:0!
Л. Штиндль
32'
27'
Желтая карточка
Ж. Кайсара
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
34
Гранит Джака
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Андре Шуберт
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
30
Йоханнес Гайс
ЦП
7
Макс Майер
АП
10
Лерой Сане
ПВ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
28
Андре Хан
ПВ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Шальке-04
30
Михаэль Гшпурнинг
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Зоммер
17
Вендт
24
Янчке
15
Кристенсен
4
Корб
34
Джака
81
Дауд
19
Джонсон
13
Штиндль
16
Траоре
11
Раффаэл
3-2-2-2-1
1
Ферманн
32
Матип
80
Кайсара
3
Аого
27
Ритер
5
Хеведес
23
Хейбьерг
30
Гайс
10
Сане
7
Майер
9
Ди Санто
16
Траоре
28
Хан
28
Хан
16
Траоре
81
Дауд
6
Нордтвейт
6
Нордтвейт
81
Дауд
Хан
9
Азар
9
Азар
Хан
9
Ди Санто
33
Нойштедтер
33
Нойштедтер
9
Ди Санто
23
Хейбьерг
13
Чупо-Мотинг
13
Чупо-Мотинг
23
Хейбьерг
80
Кайсара
21
Хунтелаар
21
Хунтелаар
80
Кайсара
Остались в запасе
Боруссия М
Шальке-04
33
Кристофер Хаймерот
ВР
4
Роел Брауверс
ЦЗ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Главный тренер
Андре Шуберт
30
Михаэль Гшпурнинг
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
27
Леон Горецка
ЦП
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Остались в запасе
33
Кристофер Хаймерот
ВР
4
Роел Брауверс
ЦЗ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Остались в запасе
30
Михаэль Гшпурнинг
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
27
Леон Горецка
ЦП
Главный тренер
Андре Шуберт
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Статистика матча Боруссия М - Шальке-04
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Стадион:
Боруссия-Парк
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