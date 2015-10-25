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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Лас-Пальмас - Вильярреал
Лас-Пальмас - Вильярреал: обзор матча 25 октября 2015
Лас-Пальмас
25.10.2015, воскресенье, 18:00
Испания. Примера, 9 тур
0 : 0
Завершен
Вильярреал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лас-Пальмас - Вильярреал
90'
+2
Желтая карточка
А. Рукавина
Замена
В. Жозе
️️️️
Тана
87'
86'
Желтая карточка
Саму
83'
Замена
А. Рукавина
️️️️
Д. Бонера
Замена
Н. Алеман
️️️️
Н. Эль-Жар
79'
Замена
Эрнан
️️️️
В. Гомес
72'
67'
Замена
Саму
️️️️
М. Науэль
Желтая карточка
П. Бигас
63'
59'
Замена
Р. Сольдадо
️️️️
С. Бакамбу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лас-Пальмас
13
Хави Варас
ВР
22
Хавьер Гарридо
ЛЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
2
Давид Симон
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
16
Роке Меса
ЦП
4
Висенте Гомес
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
21
Серхио Араухо
ЦФ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
24
Тана
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Вильярреал
23
Альфонсе Ареоля
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
77
Матиас Науэль
ЛВ
21
Бруно
ЦП
6
Джонатан
ЦП
4
Денис Суарес
АП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Лас-Пальмас
13
Рауль Лисоайн
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
7
Наусет Алеман
ЦП
14
Эрнан
ЦП
11
Момо
ЦП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Вильярреал
25
Мариано Барбоса
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
14
Саму
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
4-2-1-3
13
Варас
22
Гарридо
2
Симон
6
Бигас
16
Айтами
16
Меса
4
Гомес
10
Виера
24
Тана
25
Эль-Жар
21
Араухо
4-2-3-1
23
Ареоля
2
Гаспар
23
Бонера
4
Руис
24
Коста
21
Бруно
6
Джонатан
70
Кастильехо
4
Суарес
77
Науэль
94
Бакамбу
25
Эль-Жар
7
Алеман
7
Алеман
25
Эль-Жар
4
Гомес
14
Эрнан
14
Эрнан
4
Гомес
24
Тана
12
Виллиан Жозе
12
Виллиан Жозе
24
Тана
23
Бонера
2
Рукавина
2
Рукавина
23
Бонера
77
Науэль
14
Саму
14
Саму
77
Науэль
94
Бакамбу
9
Сольдадо
9
Сольдадо
94
Бакамбу
Остались в запасе
Лас-Пальмас
Вильярреал
13
Рауль Лисоайн
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
11
Момо
ЦП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
Главный тренер
Энрике Сетьен
25
Мариано Барбоса
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
17
Томас Пина
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
13
Рауль Лисоайн
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
11
Момо
ЦП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
Остались в запасе
25
Мариано Барбоса
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
17
Томас Пина
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
Главный тренер
Энрике Сетьен
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Лас-Пальмас - Вильярреал
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
Кастельон
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Эстрада Фернандес
(Лерида)
Стадион:
Эстадио де Гран Канария
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Спорт
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