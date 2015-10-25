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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Рома
Фиорентина - Рома: обзор матча 25 октября 2015
Фиорентина
25.10.2015, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 9 тур
1 : 2
Завершен
Рома
90+4'
Х. Бабакар
6'
М. Салах
34'
Жервиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Рома
ГОЛ! 1:2!
Х. Бабакар
Пас отдал
Б. Валеро
90'
+4
89'
Замена
Н. Гьембер
️️️️
Жервиньо
87'
Вторая желтая
М. Салах
87'
Желтая карточка
М. Салах
84'
Желтая карточка
В. Щесны
Замена
Х. Бабакар
️️️️
Гонсало
82'
79'
Замена
В. Торосидис
️️️️
М. Пьянич
Желтая карточка
Ф. Бернардески
70'
Замена
Д. Росси
️️️️
М. Бадель
61'
Замена
М. Фернандес
️️️️
Я. Блащиковски
61'
Желтая карточка
Ф. Ронкалья
53'
37'
Замена
В. Ванкер
️️️️
Д. Де Росси
35'
Желтая карточка
Д. Де Росси
34'
ГОЛ! 0:2!
Жервиньо
Пас отдал
А. Флоренци
26'
Желтая карточка
А. Флоренци
18'
Желтая карточка
Э. Джеко
6'
ГОЛ! 0:1!
М. Салах
Пас отдал
М. Пьянич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
13
Давиде Астори
ЦЗ
2
Гонсало
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
6
Борха Валеро
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
16
Якуб Блащиковски
ПП
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Никола Калинич
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Рома
13
Войцех Щесны
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
44
Раджа Наингголан
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Фиорентина
55
Луиджи Сепе
ВР
19
Лука Леццерини
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
14
Матиас Фернандес
ЦП
25
Хоан Верду
АП
25
Джузеппе Росси
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Рома
16
Морган Де Санктис
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
48
Салих Учан
ЦП
21
Вильям Ванкер
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
11
Хуан Итурбе
ПВ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
6
Умар Садик
ЦФ
3-4-1-2
16
Тэтэрушану
13
Астори
2
Гонсало
14
Ронкалья
6
Валеро
15
Весино
47
Бадель
16
Блащиковски
10
Бернардески
72
Иличич
9
Калинич
4-3-2-1
13
Щесны
24
Флоренци
22
Рюдигер
44
Манолас
12
Динь
44
Наингголан
15
Пьянич
16
Де Росси
10
Салах
27
Жервиньо
10
Джеко
16
Блащиковски
14
Фернандес
14
Фернандес
16
Блащиковски
47
Бадель
25
Росси
25
Росси
47
Бадель
2
Гонсало
15
Бабакар
15
Бабакар
2
Гонсало
15
Пьянич
35
Торосидис
35
Торосидис
15
Пьянич
27
Жервиньо
23
Гьембер
23
Гьембер
27
Жервиньо
16
Де Росси
21
Ванкер
21
Ванкер
16
Де Росси
Остались в запасе
Фиорентина
Рома
4
Марио Суарес
ЦЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
55
Луиджи Сепе
ВР
19
Лука Леццерини
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
25
Хоан Верду
АП
Главный тренер
Паулу Соуза
16
Морган Де Санктис
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
48
Салих Учан
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
11
Хуан Итурбе
ПВ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
4
Марио Суарес
ЦЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
55
Луиджи Сепе
ВР
19
Лука Леццерини
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
25
Хоан Верду
АП
Остались в запасе
16
Морган Де Санктис
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
48
Салих Учан
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
11
Хуан Итурбе
ПВ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Фиорентина - Рома
2
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Артемио Франки
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3
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