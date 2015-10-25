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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Томь - Балтика
Томь - Балтика: обзор матча 25 октября 2015
Томь
25.10.2015, воскресенье, 12:00
Россия. ФНЛ, 18 тур
2 : 1
Завершен
Балтика
65'
С. Кузнецов
69'
К. Погребняк
42'
А. Сердюк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - Балтика
90'
+1
Замена
А. Логунов
️️️️
Н. Чхапелия
Замена
А. Черевко
️️️️
А. Пугин
90'
+1
Желтая карточка
С. Бендзь
90'
84'
Замена
А. Алексеев
️️️️
А. Макарчук
75'
Замена
М. Волков
️️️️
А. Рябокобыленко
71'
Замена
И. Гелоян
️️️️
А. Сердюк
Замена
Д. Голубов
️️️️
В. Чуперка
69'
ГОЛ! 2:1!
К. Погребняк
69'
ГОЛ! 1:1!
С. Кузнецов
65'
60'
Желтая карточка
А. Сердюк
Замена
П. Нехайчик
️️️️
Н. Баженов
60'
42'
ГОЛ! 0:1!
А. Сердюк
Замена
Г. Нуров
️️️️
А. Лях
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
77
Олег Чуваев
ВР
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
22
Петр Тен
ПЗ
17
Алексей Пугин
ЛП
5
Петр Немов
ОП
90
Андрей Лях
ОП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
92
Валерий Чуперка
ЦП
32
Никита Баженов
ПП
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
Балтика
16
Михаил Барановский
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
39
Валерий Сармонт
ЦЗ
68
Виталий Запрудских
ЦЗ
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
64
Олег Ланин
ОП
8
Евгений Цимбал
ОП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
7
Ника Чхапелия
ЦП
7
Артем Сердюк
ЦФ
Главный тренер
Хазрет Дышеков
Томь
55
Александр Криворучко
ВР
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
4
Даниил Чалов
ЦЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
94
Георгий Нуров
АП
26
Александр Черевко
ЦФ
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
Балтика
1
Алексей Рогачев
ВР
44
Александр Логунов
ЦЗ
13
Виталий Тимофеев
ПЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
33
Максим Волков
ЦП
22
Алексей Алексеев
ЦФ
3-2-4-1
77
Чуваев
11
Темников
26
Бендзь
22
Тен
5
Немов
90
Лях
17
Пугин
10
Кузнецов
92
Чуперка
32
Баженов
9
Погребняк
4-3-2-1
16
Барановский
39
Сармонт
68
Запрудских
39
Цуканов
17
Макарчук
64
Ланин
8
Цимбал
5
Рябокобыленко
7
Чхапелия
93
Каленкович
7
Сердюк
32
Баженов
33
Нехайчик
33
Нехайчик
32
Баженов
90
Лях
94
Нуров
94
Нуров
90
Лях
17
Пугин
26
Черевко
26
Черевко
17
Пугин
92
Чуперка
85
Голубов
85
Голубов
92
Чуперка
7
Сердюк
10
Гелоян
10
Гелоян
7
Сердюк
17
Макарчук
22
Алексеев
22
Алексеев
17
Макарчук
7
Чхапелия
44
Логунов
44
Логунов
7
Чхапелия
5
Рябокобыленко
33
Волков
33
Волков
5
Рябокобыленко
Остались в запасе
Томь
Балтика
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
55
Александр Криворучко
ВР
4
Даниил Чалов
ЦЗ
1
Алексей Рогачев
ВР
13
Виталий Тимофеев
ПЗ
Главный тренер
Хазрет Дышеков
Остались в запасе
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
55
Александр Криворучко
ВР
4
Даниил Чалов
ЦЗ
Остались в запасе
1
Алексей Рогачев
ВР
13
Виталий Тимофеев
ПЗ
Главный тренер
Хазрет Дышеков
Статистика матча Томь - Балтика
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Апонасенко
(Москва)
Стадион:
Труд
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