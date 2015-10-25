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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Сент-Этьен
ПСЖ - Сент-Этьен: обзор матча 25 октября 2015
ПСЖ
25.10.2015, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 11 тур
4 : 1
Завершен
Сент-Этьен
23'
Л. Курзава
48'
Э. Кавани
67'
З. Ибрагимович
87'
Л. Моура
73'
М. Верратти (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Сент-Этьен
ГОЛ! 4:1!
Л. Моура
Пас отдал
М. Верратти
87'
Замена
Э. Лавесси
️️️️
Э. Кавани
86'
74'
Замена
Э. Пинейру
️️️️
Ф. Лемуан
73'
ГОЛ в свои ворота! 3:1!
М. Верратти
Замена
Л. Моура
️️️️
З. Ибрагимович
70'
Замена
Б. Матюиди
️️️️
А. Рабьо
70'
ГОЛ! 3:0!
З. Ибрагимович
Пас отдал
Э. Кавани
67'
52'
Замена
Ф. Погба
️️️️
М. Баял Салл
ГОЛ! 2:0!
Э. Кавани
Пас отдал
З. Ибрагимович
48'
46'
Замена
Ж. Баэбек
️️️️
В. Эйссерик
ГОЛ! 1:0!
Л. Курзава
Пас отдал
М. Верратти
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Кевин Трапп
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
8
Тиаго Мотта
ЦП
14
Адриан Рабьо
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Сент-Этьен
16
Стефан Руффье
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
24
Лоик Перрен
ЦЗ
26
Мустафа Баял Салл
ЦЗ
29
Франсуа Клер
ПЗ
9
Валентин Эйссерик
ЦП
4
Исмаэль Диоманд
ЦП
18
Фабьен Лемуан
ЦП
17
Ромен Амума
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
ПСЖ
46
Сальваторе Сиригу
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
92
Серж Орье
ПЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
8
Блейз Матюиди
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
39
Пьер-Ивес Полома
ЦЗ
19
Флорентен Погба
ЦЗ
15
Эрин Пинейру
ЦП
24
Рено Коад
ЦП
26
Нолан Ру
ЦФ
38
Жан-Кристоф Баэбек
ЦФ
4-3-1-2
1
Трапп
3
Курзава
5
Маркиньос
3
Силва
9
ван дер Вил
8
Мотта
14
Рабьо
6
Верратти
11
Ди Мария
10
Кавани
11
Ибрагимович
4-3-3
16
Руффье
29
Клер
24
Перрен
26
Баял Салл
32
Ассу-Экотто
9
Эйссерик
4
Диоманд
18
Лемуан
22
Монне-Паке
9
Берич
17
Амума
14
Рабьо
8
Матюиди
8
Матюиди
14
Рабьо
11
Ибрагимович
7
Моура
7
Моура
11
Ибрагимович
10
Кавани
22
Лавесси
22
Лавесси
10
Кавани
18
Лемуан
15
Пинейру
15
Пинейру
18
Лемуан
26
Баял Салл
19
Погба
19
Погба
26
Баял Салл
9
Эйссерик
38
Баэбек
38
Баэбек
9
Эйссерик
Остались в запасе
ПСЖ
Сент-Этьен
46
Сальваторе Сиригу
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
92
Серж Орье
ПЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
Главный тренер
Лоран Блан
40
Жесси Мулен
ВР
39
Пьер-Ивес Полома
ЦЗ
24
Рено Коад
ЦП
26
Нолан Ру
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Остались в запасе
46
Сальваторе Сиригу
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
92
Серж Орье
ПЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
Остались в запасе
40
Жесси Мулен
ВР
39
Пьер-Ивес Полома
ЦЗ
24
Рено Коад
ЦП
26
Нолан Ру
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча ПСЖ - Сент-Этьен
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Парк де Пренс
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
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