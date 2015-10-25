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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Локомотив (мол) - Ростов (мол)
Локомотив (мол) - Ростов (мол): обзор матча 25 октября 2015
Локомотив (мол)
25.10.2015, воскресенье, 14:30
Россия. Молодежное первенство, 13 тур
4 : 3
Завершен
Ростов (мол)
46'
Д. Анисимов
63'
Р. Жемалетдинов (П)
66'
Д. Анисимов
84'
И. Рубцов
10'
Н. Николич
77'
С. Ахмаев
86'
С. Ахмаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив (мол) - Ростов (мол)
Замена
Д. Рахмонов
️️️️
В. Шадрин
90'
+1
86'
ГОЛ! 4:3!
С. Ахмаев
Замена
М. Лысов
️️️️
А. Смирнов
85'
ГОЛ! 4:2!
И. Рубцов
84'
Замена
Н. Дорофеев
️️️️
Д. Анисимов
83'
80'
Замена
Д. Машкин
️️️️
Е. Стуканов
77'
ГОЛ! 3:2!
С. Ахмаев
Замена
И. Рубцов
️️️️
А. Галаджан
75'
Замена
Д. Никитин
️️️️
А. Соловьёв
72'
70'
Замена
С. Киряков
️️️️
Р. Шаповалов
ГОЛ! 3:1!
Д. Анисимов
66'
63'
Желтая карточка
Р. Шаповалов
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Р. Жемалетдинов
63'
Замена
А. Мостовой
️️️️
С. Макаров
53'
46'
Замена
С. Ахмаев
️️️️
Н. Николич
ГОЛ! 1:1!
Д. Анисимов
46'
10'
ГОЛ! 0:1!
Н. Николич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив (мол)
74
Павел Ковалёв
ВР
96
Александр Смирнов
ЛЗ
65
Иннокентий Самохвалов
ЦЗ
54
Алексей Соловьёв
ЦЗ
15
Владислав Шадрин
ЦЗ
56
Александр Довбня
ЦЗ
6
Сергей Макаров
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
96
Денис Анисимов
АП
21
Антон Миранчук
АП
57
Артем Галаджан
ЦФ
Главный тренер
Денис Клюев
Ростов (мол)
1
Евгений Гошев
ВР
45
Антон Лазуткин
ЦЗ
79
Алексей Гречкин
ЦЗ
53
Дмитрий Христис
ЦЗ
60
Филипп Кондрюков
ЦЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
8
Евгений Стуканов
ЦП
47
Андрей Сиденко
ЦП
8
Даниил Остапенко
ЦП
15
Руслан Шаповалов
ПП
23
Неманья Николич
ЦФ
Главный тренер
Игорь Гамула
Локомотив (мол)
91
Максим Ивашов
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
72
Ратибор Гусарь
ЦЗ
73
Джамшед Рахмонов
ЦЗ
5
Денис Никитин
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
89
Никита Дорофеев
АП
13
Илья Рубцов
ЦФ
Ростов (мол)
94
Роман Пшуков
ВР
69
Никита Ковалев
ЦЗ
77
Сергей Киряков
ЦЗ
80
Денис Машкин
ЦП
37
Сергей Забродин
ЦП
94
Данила Хахалев
ЦП
27
Саид-Али Ахмаев
ЦФ
3-2-3-1
74
Ковалёв
54
Соловьёв
15
Шадрин
56
Довбня
96
Смирнов
6
Макаров
10
Жемалетдинов
21
Миранчук
96
Анисимов
57
Галаджан
4-1-4-1
1
Гошев
79
Гречкин
53
Христис
60
Кондрюков
45
Лазуткин
5
Трошечкин
15
Шаповалов
47
Сиденко
8
Остапенко
8
Стуканов
23
Николич
15
Шадрин
73
Рахмонов
73
Рахмонов
15
Шадрин
96
Анисимов
89
Дорофеев
89
Дорофеев
96
Анисимов
57
Галаджан
13
Рубцов
13
Рубцов
57
Галаджан
96
Смирнов
84
Лысов
84
Лысов
96
Смирнов
54
Соловьёв
5
Никитин
5
Никитин
54
Соловьёв
6
Макаров
77
Мостовой
77
Мостовой
6
Макаров
8
Стуканов
80
Машкин
80
Машкин
8
Стуканов
23
Николич
27
Ахмаев
27
Ахмаев
23
Николич
15
Шаповалов
77
Киряков
77
Киряков
15
Шаповалов
Остались в запасе
Локомотив (мол)
Ростов (мол)
72
Ратибор Гусарь
ЦЗ
91
Максим Ивашов
ВР
Главный тренер
Денис Клюев
94
Роман Пшуков
ВР
69
Никита Ковалев
ЦЗ
37
Сергей Забродин
ЦП
94
Данила Хахалев
ЦП
Главный тренер
Игорь Гамула
Остались в запасе
72
Ратибор Гусарь
ЦЗ
91
Максим Ивашов
ВР
Остались в запасе
94
Роман Пшуков
ВР
69
Никита Ковалев
ЦЗ
37
Сергей Забродин
ЦП
94
Данила Хахалев
ЦП
Главный тренер
Денис Клюев
Главный тренер
Игорь Гамула
Статистика матча Локомотив (мол) - Ростов (мол)
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
- : -
20.11.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Локомотив (мол)
5 : 2
30.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Антон Фролов
(Москва)
Стадион:
Локомотив-Перово
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