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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Сандерленд - Ньюкасл
Сандерленд - Ньюкасл: обзор матча 25 октября 2015
Сандерленд
25.10.2015, воскресенье, 15:00
Англия. Премьер-лига, 10 тур
3 : 0
Завершен
Ньюкасл
45+3'
А. Джонсон (П)
65'
Б. Джонс
86'
С. Флетчер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Ньюкасл
ГОЛ! 3:0!
С. Флетчер
Пас отдал
Ю. Кабуль
86'
Замена
С. Ларссон
️️️️
Д. Ленс
82'
78'
Замена
Ф. Товен
️️️️
П. Дамметт
ГОЛ! 2:0!
Б. Джонс
Пас отдал
Я. М'Вила
65'
49'
Замена
В. Анита
️️️️
Д. Коулбэк
46'
Замена
Д. Ласселлс
️️️️
Ш. Тиоте
45'
+3
Желтая карточка
Д. Коулбэк
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Джонсон
45'
+3
45'
+1
Красная карточка
Ф. Колоччини
Замена
С. Коатес
️️️️
Д. О'Ши
37'
Замена
Д. Дефо
️️️️
О. Тойвонен
36'
14'
Желтая карточка
Ш. Тиоте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
25
Костел Пантилимон
ВР
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
6
Янн М'Вила
ОП
6
Ли Каттермол
ЦП
11
Ола Тойвонен
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
24
Шейк Тиоте
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
22
Айосе Перес
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Сандерленд
1
Вито Манноне
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
7
Себастьян Ларссон
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
20
Данкан Уотмор
ЦФ
Ньюкасл
28
Фредди Вудман
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
6
Сим Де Йонг
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
10
Флориан Товен
ПВ
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
4-1-4-1
25
Пантилимон
4
Кабуль
2
Джонс
16
О'Ши
2
Йедлин
6
М'Вила
6
Каттермол
11
Тойвонен
17
Ленс
11
Джонсон
26
Флетчер
4-4-2
33
Эллиот
2
Колоччини
99
Мбемба
22
Янмат
14
Дамметт
17
Сиссоко
4
Коулбэк
23
Вейналдум
24
Тиоте
9
Митрович
22
Перес
16
О'Ши
4
Коатес
4
Коатес
16
О'Ши
17
Ленс
7
Ларссон
7
Ларссон
17
Ленс
11
Тойвонен
9
Дефо
9
Дефо
11
Тойвонен
24
Тиоте
24
Ласселлс
24
Ласселлс
24
Тиоте
4
Коулбэк
6
Анита
6
Анита
4
Коулбэк
14
Дамметт
10
Товен
10
Товен
14
Дамметт
Остались в запасе
Сандерленд
Ньюкасл
1
Вито Манноне
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
16
Жорди Гомес
ЦП
20
Данкан Уотмор
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
28
Фредди Вудман
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
6
Сим Де Йонг
ЦП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
16
Жорди Гомес
ЦП
20
Данкан Уотмор
ЦФ
Остались в запасе
28
Фредди Вудман
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
6
Сим Де Йонг
ЦП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Главный тренер
Стив Макларен
Статистика матча Сандерленд - Ньюкасл
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Мэдли
(Йоркшир)
Стадион:
Стэдиум оф лайт
Где смотреть матч:
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