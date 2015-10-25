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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Энергомаш - Тамбов
Энергомаш - Тамбов: обзор матча 25 октября 2015
Энергомаш
25.10.2015, воскресенье, 15:00
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 15 тур
1 : 1
Завершен
Тамбов
47'
Р. Концедалов (П)
58'
Р. Григорян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Энергомаш - Тамбов
89'
Замена
С. Коротков
️️️️
Р. Григорян
Желтая карточка
А. Самсонов
88'
Замена
А. Агеев
️️️️
Д. Белобаев
86'
84'
Замена
М. Сопин
️️️️
А. Зяблов
81'
Замена
М. Петров
️️️️
С. Гаранжа
76'
Замена
Н. Андреев
️️️️
А. Баев
74'
Желтая карточка
А. Баев
Замена
Д. Самойлов
️️️️
О. Калугин
72'
58'
ГОЛ! 1:1!
Р. Григорян
Желтая карточка
Д. Белобаев
50'
47'
Желтая карточка
К. Зимулька
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Концедалов
47'
24'
Пенальти не реализован!
А. Михалев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Энергомаш
1
Андрей Рыжиков
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
21
Сергей Бутырин
ЦЗ
2
Андрей Колесников
ЦЗ
21
Денис Белобаев
ОП
27
Олег Калугин
ЦП
26
Сергей Кудрин
ЦП
7
Сергей Тонких
ЦП
11
Роман Концедалов
ЦП
14
Виктор Сергеев
ЦФ
88
Владислав Фасхутдинов
ЦФ
Тамбов
1
Даниил Гавиловский
ВР
4
Иван Лаврухин
ЦЗ
19
Алексей Михалев
ЦЗ
81
Константин Зимулька
ЦЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
37
Александр Зяблов
ЦП
97
Сергей Гаранжа
ЦП
28
Роман Григорян
ЦП
18
Илья Спицын
ЦП
7
Олег Чернышов
ПВ
21
Алексей Баев
ЦФ
Энергомаш
16
Михаил Андреев
ВР
91
Александр Аршинов
ЦЗ
28
Артем Семейкин
ЦЗ
29
Михаил Меренков
ЦЗ
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
76
Александр Агеев
АП
10
Дмитрий Бурмистров
ЦФ
Тамбов
81
Олег Смирнов
ВР
3
Святослав Шабанов
ЦЗ
20
Сергей Коротков
ЦЗ
91
Максим Сопин
ЦП
17
Максим Петров
ЦП
21
Никита Андреев
ПП
3
Михаил Тыняный
ЦФ
3-1-4-2
1
Рыжиков
44
Самсонов
2
Колесников
21
Бутырин
21
Белобаев
27
Калугин
7
Тонких
11
Концедалов
26
Кудрин
88
Фасхутдинов
14
Сергеев
4-4-1-1
1
Гавиловский
22
Рыбин
19
Михалев
81
Зимулька
4
Лаврухин
97
Гаранжа
28
Григорян
18
Спицын
37
Зяблов
7
Чернышов
21
Баев
27
Калугин
15
Самойлов
15
Самойлов
27
Калугин
21
Белобаев
76
Агеев
76
Агеев
21
Белобаев
28
Григорян
20
Коротков
20
Коротков
28
Григорян
37
Зяблов
91
Сопин
91
Сопин
37
Зяблов
97
Гаранжа
17
Петров
17
Петров
97
Гаранжа
21
Баев
21
Андреев
21
Андреев
21
Баев
Остались в запасе
Энергомаш
Тамбов
16
Михаил Андреев
ВР
91
Александр Аршинов
ЦЗ
28
Артем Семейкин
ЦЗ
29
Михаил Меренков
ЦЗ
10
Дмитрий Бурмистров
ЦФ
3
Михаил Тыняный
ЦФ
3
Святослав Шабанов
ЦЗ
81
Олег Смирнов
ВР
Остались в запасе
16
Михаил Андреев
ВР
91
Александр Аршинов
ЦЗ
28
Артем Семейкин
ЦЗ
29
Михаил Меренков
ЦЗ
10
Дмитрий Бурмистров
ЦФ
Остались в запасе
3
Михаил Тыняный
ЦФ
3
Святослав Шабанов
ЦЗ
81
Олег Смирнов
ВР
Статистика матча Энергомаш - Тамбов
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Энергомаш
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 26 тур
Торпедо
1 : 2
27.05.2018
Энергомаш
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 25 тур
Энергомаш
1 : 0
20.05.2018
Рязань
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 24 тур
Зенит
0 : 3
16.05.2018
Энергомаш
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 23 тур
Энергомаш
1 : 0
11.05.2018
Химик-Арсенал
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 22 тур
Калуга
1 : 2
04.05.2018
Энергомаш
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Тамбов
1 : 5
16.05.2021
Зенит
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ахмат
3 : 1
07.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
2 : 0
02.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Тамбов
2 : 5
24.04.2021
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
4 : 0
18.04.2021
Тамбов
Информация о матче
Главный судья:
Дмитрий Веселов
(Москва)
Стадион:
Энергомаш
Новости команд
Все
Энергомаш
Тамбов
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Экс-вратарь «Тамбова» Чагров: «Мечтаю играть в Германии или Англии»
2022.08.25 20:49
В Тамбове появился новый профессиональный клуб. Команда заявится в ФНЛ-2
2022.06.09 01:18
3
Чичерин: «Тамбов» должен мне около 6 миллионов рублей. Но эти деньги я никогда не увижу»
2022.05.31 22:52
1
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2022.05.28 11:53
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