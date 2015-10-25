Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Саутгемптон
Ливерпуль - Саутгемптон: обзор матча 25 октября 2015
Ливерпуль
25.10.2015, воскресенье, 19:15
Англия. Премьер-лига, 10 тур
1 : 1
Завершен
Саутгемптон
77'
К. Бентеке
86'
С. Мане
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Саутгемптон
90'
+4
Вторая желтая
С. Мане
90'
+1
Желтая карточка
С. Мане
86'
ГОЛ! 1:1!
С. Мане
Пас отдал
Г. Рамирес
Желтая карточка
Д. Милнер
85'
Замена
Д. Айб
️️️️
Ф. Коутиньо
83'
80'
Замена
Г. Рамирес
️️️️
С. Дэвис
ГОЛ! 1:0!
К. Бентеке
Пас отдал
Д. Милнер
77'
76'
Замена
Хуанми
️️️️
Й. Класи
Замена
Р. Фирмино
️️️️
А. Лаллана
67'
64'
Замена
Д. Уорд-Проус
️️️️
Д. Тадич
Замена
К. Бентеке
️️️️
Д. Ориги
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
6
Лукас Лейва
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Саутгемптон
1
Маартен Стекеленбург
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
10
Душан Тадич
ЛВ
2
Виктор Ваньяма
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
9
Грациано Пелле
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Ливерпуль
1
Адам Богдан
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
8
Коннор Рэндалл
ПЗ
7
Джо Аллен
ЦП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
33
Джордон Айб
ЦФ
Саутгемптон
1
Келвин Дэвис
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
7
Хуанми
ЦФ
4-1-2-2-1
22
Миньоле
5
Морено
37
Шкртел
12
Сахо
17
Клайн
23
Джан
6
Лейва
20
Милнер
11
Коутиньо
10
Лаллана
27
Ориги
4-3-2-1
1
Стекеленбург
21
Соареш
6
Фонте
4
ван Дейк
5
Бертранд
2
Ваньяма
8
Класи
10
Дэвис
10
Мане
10
Тадич
9
Пелле
10
Лаллана
9
Фирмино
9
Фирмино
10
Лаллана
27
Ориги
20
Бентеке
20
Бентеке
27
Ориги
11
Коутиньо
33
Айб
33
Айб
11
Коутиньо
10
Тадич
30
Уорд-Проус
30
Уорд-Проус
10
Тадич
10
Дэвис
11
Рамирес
11
Рамирес
10
Дэвис
8
Класи
7
Хуанми
7
Хуанми
8
Класи
Остались в запасе
Ливерпуль
Саутгемптон
1
Адам Богдан
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
8
Коннор Рэндалл
ПЗ
7
Джо Аллен
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
1
Келвин Дэвис
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
Главный тренер
Рональд Куман
Остались в запасе
1
Адам Богдан
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
8
Коннор Рэндалл
ПЗ
7
Джо Аллен
ЦП
Остались в запасе
1
Келвин Дэвис
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Рональд Куман
Статистика матча Ливерпуль - Саутгемптон
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
Новости команд
Все
Ливерпуль
Саутгемптон
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Кристал Пэлас» и «Ливерпуля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Лига чемпионов. «Реал» победил команду Николича (3:2), «Ливерпуль» проиграл «Фенербахче» (2:3)
4 ноября
5
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Кристал Пэлас» и «Ливерпуля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Лига чемпионов. «Реал» победил команду Николича (3:2), «Ливерпуль» проиграл «Фенербахче» (2:3)
4 ноября
5
«Астон Вилла» купила защитника из Чемпионшипа за 25+5 миллионов
1 сентября
«Саутгемптон» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2026
25 августа
«Саутгемптон» – «Вест Хэм»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
24 августа
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
«Саутгемптон» исключили из финала плей-офф за выход в АПЛ
19 мая
11
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+